Un escenario y un viaje a lo “The Last of Us”, un grupo de niños superdotados asilados como la película “Nunca me abandones” y unos monstruos extraños como si hubieran salido del universo de “Stranger Things”. Así es el anime que se ha estrenado el 1 de abril en Star Plus en Latinoamérica, Disney Plus para el público de España y Hulu en Estados Unidos. La historia de ciencia ficción se basa en un manga que ha llegado a los 8 tomos y que todavía está en circulación.

La oferta de animes en 2023 ha sido prolífica, con atractivas tramas y la continuación de éxitos como “Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer”, “Shingeki no Kyojin”, “Bleach”, “Jujutsu Kaisen” y “One Piece”.

También ha significado la aparición de novedades que han armado un interesante competencia entre los shonen, como “Hell’s Paradise”. El misterio y policial tampoco se han quedado atrás con “My home hero”.

De igual manera “Oshi no Ko” ha sido una de las sorpresas de las series animadas en el año. A esta breve lista de animes, se le ha sumado una que retrata un Japón en ruinas y un lugar secreto y macabro que esconde más de una revelación sobre la destrucción del mundo.

Los protagonista del anime enfrentándose a unos criminales (Foto: Production I.G)

UN FUTURO INQUIETANTE

“Tengoku Daimakyo” es el anime que presenta un Japón apocalíptico después del “Gran desastre” que solo ha dejado ruinas, comunidades aisladas, resistencia y monstruos “cazahumanos” que salen de noche para atrapar a sus presas, mientras que en un lugar oculto hay un grupo de niños superdotados que son criados con fines inciertos.

La serie animada está basada en el manga del mismo nombre de Masakazu Ishiguro, que se publica desde 2018 y que ya alcanzó los ocho tomos en 2023. La primera temporada de “Heavenly Delusion”, como también se la conoce en inglés, cuenta con 13 capítulos.

La historia tiene como protagonistas a dos jóvenes, Maru y Kiriko, dos jóvenes que viajan por el país derruido en busca del “Paraíso”. Ese es el lugar que una mujer a punto de morir le dijo a Kiriko que llevara al muchacho, donde encontrará a alguien igual a él.

Ambos atraviesan ciudades inhabitadas o se topan con grupos de los más particulares, además de bandidos y seres extraños que intentarán matarlos. En cada escena, a pesar del humor y otras características del seinen, la trama se enturbia mientras revela datos sobre la destrucción de Japón y la naturaleza de sus personajes.

A la par, se muestra cómo un grupo de niños y adolescentes son criados con tecnología avanzada en un lugar cercado. Los menores superdotados no tienen la posibilidad de salir al exterior, aunque han recibido algunos mensajes sobre la posibilidad de conocer lo que hay afuera.

Así es cómo plantea su propuesta “Tengoku Daimakyo”, un anime que tiene acción, intriga, escenas inquietantes y desoladoras, sin renunciar a la carcajada o escenas subidas de tono. En esa mezcolanza de sensaciones, que se ordenan de a poco, se mueven los protagonistas de este programa de ciencia ficción que se ha colocado como una de las mejores opciones de 2023.