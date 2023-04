El catálogo de Crunchyroll se ha ampliado no solo con la llegada de esperadas entregas, como la temporada 3 de “Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer” o el final de “Shingeki no kyojin”, sino que también ha dado paso a nuevas adaptaciones, como la de “Hell’s Paradise” y una historia de venganza sobre un oficinista que toma un camino radical para rescatar a su hija que es agredida físicamente por su novio, un delincuente miembro de una organización criminal.

Cuando se piensa en una temática como esta, la relaciona directamente al personaje de Liam Neeson en “Búsqueda implacable” (“Taken” en su idioma original): Bryan Mills, un tipo duro y experto en peleas y armas que se sumergirá en el fondo de lo más nefasto de las élites para rescatar a su hija secuestrada.

¿Este anime es una especie de remake? En sus cuatro episodios, emitidos hasta el domingo 23 de abril, no parece serlo. Porque el protagonista, como se habrán dado cuenta, no es ningún exagente de la CIA, sino solo un empleado que tiene un particular gusto por los libros de misterio y acción.

Su primer episodio se estrenó el sábado 1 de abril y, desde entonces, ha llamado la atención de los usuarios en Crunchyroll. Uno de sus grandes méritos, por supuesto, está en la serie de situaciones en que se enreda un tipo con el que te podrías cruzar en la calle y que esconde más de un secreto detrás del saco y la corbata.

El protagonista del anime escondido en un closet (Foto: Tezuka Productions)

UNA VENGANZA QUE SE SALIÓ DE LAS MANOS

“My Home Hero” (“Mai Hōmu Hīrō” en su idioma original) es el anime de Crunchyroll que cuenta la historia de Tetsuo Tosu, un oficinista que asesina al novio de su hija Reika, Nobuto, un delincuente sin escrúpulos que forma parte de una peligrosa organización criminal japonesa.

La joven quiere ser cantante y vive de manera independiente. Cuando su padre la cita, ella no puede evitar los moretones que lleva en el rostro, bajo una mascarilla y los lentes. A pesar de las excusas, el hombre sospecha de que hay algo más y, de manera casual, descubre que su pareja no solo la violenta sino que está a punto de asesinarla.

Esa es una de las cualidades que, en un primer momento, te muestra la ficción: Tetsuo tropieza con el mundo del crimen de manera repentina, por mala suerte y, algunas veces, por algo de astucia del protagonista para sobrevivir o llevar su venganza al extremo. Así es cómo mata a Nobuto, en un momento de tensión y odio.

Sin lugar a dudas, Tetsuo es un antihéroe y, en cada escena, tiene ecos de la frialdad inteligencia de Heisenberg (“Breaking Bad”), las dudas de Barry Berkman (“Barry”) o el conocimiento para eliminar cuerpos a lo Joe Goldberg (“You”). En apariencia, es un oficinista cansado y aburrido más con el que te puedes cruzar en un paradero de bus o en el tren.

De esta manera, “My Home Hero” se llena de intriga y más situaciones radicales en torno a este particular personaje principal. Un hombre que asegura actuar hasta las últimas consecuencias para salvar a su familia, conformada por su esposa e hija. ¿Hasta dónde llegará este padre de familia en un mundo lleno de violencia y venganza?