“Shingeki no Kyojin”, Bertholdt: qué significa el hombre colgado en “Attack on Titan” En el anime de “Shingeki no Kyojin”, Bertholdt mencionó nuevamente al hombre colgado. ¿Qué relación tiene él con este curioso personaje?

Bertholdt tuvo uno de los peores destinos de la serie (Foto: Wit Studio) Redacción Mag En “Shingeki no Kyojin” Temporada 4 Episodio 3, hubo una gran revelación sobre Reiner y Bertholdt que nos dio una visión aún más profunda de los personajes. Sin embargo, El segundo destacó por mencionar a un personaje que tuvo una fuerte impresión en ellos: el hombre que se colgó luego de contarles su historia. Como se vio en el capítulo, Reiner, Bertholdt, Marcel y Annie fueron los soldados eldianos escogidos por Marley para atacar la Isla Paradis en el año 845. Ellos eran solo niños cuando esto pasó, por lo que estaban llenos de ideas erróneas sobre lo que encontrarían detrás de las murallas. En el camino, Marcel falleció cuando Ymir, en su forma de titán puro, apareció de pronto e intentó atrapar a Reiner. Sin poder reaccionar, ella se comió a Marcel cuando este empujó a Reiner para salvarlo, y sus tres compañeros decidieron continuar con el plan a la fuerza por Reiner. Luego de sus acciones, se toparon con este hombre, quien les contó la historia de como los titanes atacaron su aldea. Esta historia fue repetida por Bertholdt en la primera temporada y en los primeros episodios del manga, creando todo un simbolismo al rededor de ellos. ¿Te diste cuenta? Si no, tranquilo, aquí te lo revelamos. ¿QUÉ SIGNIFICA EL HOMBRE COLGADO EN “ATTACK ON TITAN” Y QUÉ RELACIÓN TIENE BERTHOLDT? El destino de Bertholdt fue uno de los más crueles de "Attack on Titan" (Foto: Wit Studio) En una escena particularmente desgarradora del episodio 3 de la temporada 4 del anime, vemos cómo un hombre les cuenta a Reiner y Bertholdt cómo estaba tan asustado de los titanes cuando atacaron la aldea en la que vivía, tanto que se fue y abandonó a sus tres niños, que probablemente fueron devorados por los titanes. Al parecer, se asustó tanto que perdió todo sentido de cualquier otra cosa y tuvo que huir sin mirar atrás. Después de eso, se encontró con este grupo de refugiados donde conoció a Annie, Bertholdt y Reiner. Compartió la historia justo antes de ahorcarse, todavía sintiéndose culpable por el recuerdo. El hombre que se colgó contó la historia que robó Bertholdt (Foto: Mappa Studio) “Vivía en las afueras del Muro Maria, en lo profundo de las montañas del sureste”, compartió. “Sucedió al amanecer. Los animales estaban todos conmovidos y escuché un ruido extraño. Pensando que eran pasos, abrí la ventana. El resto es un borrón, pero me escapé en mi caballo. Dejando atrás a tres niños de la misma edad que ustedes“. Lo curioso, es que son las mismas palabras que utilizó Bertholdt para describir el ataque a su aldea en la primera temporada. Este gráfico compartido por Skylenee en Reddit explica la similitud. Bertholdt contó esto en el episodio 3 de la temporada 1, aunque las imágenes fueron cambiadas cuando el hombre contó la historia real. Imagen comparación de lo que dijo el hombre y Bertholdt (Foto: Skylenee en Reddit) Es una locura pensar que simplemente adoptaron la historia del chico de un pequeño pueblo en las afueras del Muro Maria y la hicieron suya. Pero también tiene sentido. Si él era el único superviviente, entonces no quedaría nadie con vida para disputar su historia y revelar su tapadera. Fue un movimiento inteligente. Como se recuerda, Bertholdt estaba abrumado por la culpa y el dolor por las vidas que mató, al igual que el hombre cuya historia robó. De hecho, Reiner también está trastornado, pero debido a su carácter y el verse forzado a convertirse en el líder del equipo permitió deshacerse de sus miedos y hacer “lo que tenía que hacer”. Bertholdt duerme de una forma extraña (Foto: Kodansha) Pero lo más curioso de todo esto es la posición en la que Berthold duerme en el anime y en el manga. Es un momento gracioso, ya que sus demás compañeros se burlan de como él puede dormir de esa manera. Nuevamente, los fans encontraron algo raro en esto y decidieron investigar un poco más sobre ello. Al parecer, Hajime Isayama integra diferentes conceptos populares del mundo a su manga, pero nadie se esperaba que hiciera una relación directa con las cartas del Tarot. Para ser específicos, Bertholdt duerme en la misma posición que se observa en la carta del tarot de “The Hanged Man” (El hombre colgado). ¿Coincidencia? En definitiva, no. La carta del tarot de "The Hanged Man", "El Hombre Colgado" (Foto: Reddit) Se cree que la imagen de esta carta del tarot es una referencia a un castigo común para los traidores en la antigüedad: ser crucificados boca abajo. San Pedro es un ejemplo famoso. Otro nombre para la carta era en realidad “el traidor”, pero también es una referencia a un mito nórdico en el que Odín colgaba de Yggdrasyl para recibir sabiduría. Esta carta representa la indecisión al tomar una decisión, esperar y pensar cuidadosamente en sus opciones, o un cambio drástico. Otra interpretación es, curiosamente, el autosacrificio, algo que Bertholdt hace al final siendo el único que es asesinado para salvar a Armin. Comparación de la posición de Bertholdt y la carta del tarot "El hombre colgado" (Foto: Reddit) Bertholdt nunca quiso matar a nadie. Él solo era un niño creyendo que iba a hacer algo bien por su país venciendo al mal que se encontraba detrás de las murallas de la Isla Paradis. Al romper la muralla, se dio cuenta que detrás solo habían personas inocentes, como él y su familia, sintiendo una culpa inmensa que lo acompañaría hasta el día de su muerte. Él siguió las órdenes de Marley, siguió a Reiner porque no sabía qué más hacer. Siempre se mostró con ganas de echarse para atrás y mencionó numerosas veces que no quería matar a nadie. Al final, murió gritando pidiendo por ayuda, pero ya era demasiado tarde y nadie iba a ayudarlo. En definitiva, uno de los destinos más crueles de “Shingeki no Kyojin”. La muerte de Bertholdt fue una de las peores en "Attack on Titan" (Foto: Wit Studio) Compartir en facebook Compartir en twitter Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Copiar enlace