Tras cinco temporadas y 46 episodios, “The Last Kingdom” regresa con la película “Siete reyes deben morir” (“Seven Kings Must Die” en su idioma original), que se desarrolla después de la muerte del rey Eduardo, enfrenta a los dos potenciales herederos de la corona, Aethelstan y Aelfweard, y obliga a Uhtred a decidir dónde está su lealtad.

La cinta histórica de Netflix dirigida por Edward Bazalgette, escrita por Martha Hillier y basada en “The Saxon Stories” de Bernard Cornwell, se filmó en Hungría de enero a marzo de 2022 y se estrenará el viernes 14 de abril de 2023 en la popular plataforma de streaming.

“The Last Kingdom: Seven Kings Must Die” cuenta con un elenco conformado por Alexander Dreymon, Mark Rowley, Elaine Cassidy, Arnas Fedaravicius, Ingrid García Jonsson, Harry Gilby, Rod Hallett, James Northcote, Laurie Davidson, Tom Christian, Ross Anderson, Ewan Horrocks, Nick Wittman, Alexandra Tóth y Jacob Dudman.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SIETE REYES DEBEN MORIR”

1. Alexander Dreymon como Uhtred de Bebbanburg

Alexander Dreymon, que anteriormente participó en la serie “American Horror Story: Coven”, donde interpretó a Luke Ramsey, regresa como Uhtred de Bebbanburg, quien tendrá que decidir dónde está su lealtad: con el rey o con su tierra natal.

Alexander Dreymon vuelve como Uhtred en la película “The Last Kingdom: Siete reyes deben morir" (Foto: Netflix)

2. Mark Rowley como Finan

Mark Rowley, quien interpretó a Piers en”Young Dracula” y a Alexander Stewart en “The Spanish Princess”, y ha prestado su voz a varios videojuegos, incluidos “Battlefield V”, “Star Wars: Battlefront II” y “Assassin’s Creed: Syndicate”, retoma su papel como Finan, el carismático mejor amigo de Uhtred.

Mark Rowley vuelve como Finan en la película “The Last Kingdom: Siete reyes deben morir" (Foto: Netflix)

3. Arnas Fedaravicius como Sihtric

Arnas Fedaravicius, conocido por interpretar a Uzupis Guy en “Chasing Solace” y a Andrus en la serie de televisión sueca “Thicker Than Water”, vuelve como Sihtric, el hijo de Kjartan y uno de los asesores más confiables de Uhtred.

Arnas Fedaravicius como Sihtric en la película “The Last Kingdom: Siete reyes deben morir” (Foto: Netflix)

4. Rod Hallett como Constantin

Rod Hallett, que anteriormente dio vida al Dr. Carl Jung en el programa de televisión “Genius”, a Richard Rich en “The Tudors” y fue elegido como Benedict Arnold para la temporada 7 de “Outlander”, regresa como el rey Constantino de Escocia en “Seven Kings Must Die” para luchar por la corona.

Rod Hallett como Constantin en la película “The Last Kingdom: Siete reyes deben morir” (Foto: Netflix)

5. Harry Gilby como Æthelstan

Harry Gilby, participó en producciones como “Casualty” y “Granchester”, y protagonizó la película de 2019, “Tolkien”, retoma el rol de Æthelstan, el pupilo de Uhtred y el bondadoso hijo de Edward. Pero el joven príncipe ha caído bajo una influencia oscura y no es el mismo niño que Uhtred conoció una vez.

Harry Gilby vuelve como Æthelstan en “The Last Kingdom: Seven Kings Must Die” (Foto: Netflix)

6. Cavan Clerkin como el padre Pyrlig

Cavan Clerkin, actor elogiado por la crítica por interpretar al DS Patrick Flynn en la serie de televisión “The Capture”, a Dennis en “Dead Set” y a Karl en la serie nominada al BAFTA “Pulling”, da vida al padre Pyrlig, quien casi pierde la vida al final de la temporada 5 después de que Brida lo atacara.