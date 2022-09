En los últimos días, la película francesa “Sin aliento” se ha convertido en una de las producciones favoritas de Netflix. Gracias a su historia, el trabajo de sus actores protagonistas y su impactante final, el largometraje ha emocionado a más de un usuario de la popular plataforma de streaming.

Titulada en francés como “Sous Emprise” y en inglés como “No Limit”, la cinta dirigida por David M. Rosenthal también ha impactado a muchas personas debido a que se inspira en hechos reales, los de la trágica muerte de la deportista Audrey Mestre.

Así, además de este proyecto, la historia ha incentivado a algunos autores a escribir textos al respecto. Por ello, a continuación, conoce cuáles son los dos libros más importantes sobre la muerte de la mujer que inspiró la película de Netflix “Sin aliento”.

LA HISTORIA DE AUDREY MESTRE

Tal como Roxana Aubrey de “Sin aliento”, Audrey Mestre también dejó atrás sus estudios para dedicarse a los deportes submarinos y quedó sorprendida por su aptitud para el buceo libre.

Asimismo, mantuvo una relación con un renombrado buceador, el cubano Francisco “Pipín” Ferreras. Ambos se casaron y Audrey se convirtió en una figura importante en el deporte por su propio esfuerzo.

Sin embargo, el 12 de octubre de 2002, cuando planeaba batir el récord mundial de apnea sin límites, se dio cuenta de que el tanque que la llevaría a la superficie no tenía aire. Por desgracia, permaneció en el agua más de 8 minutos y falleció.

Aunque Ferreras se ha declarado inocente, los rumores sobre su verdadera responsabilidad alrededor de la muerte de su esposa lo han perseguido a lo largo de los años.

Audrey Mestre y su esposo Pipín Ferreras en mayo de 2001 (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

¿CUÁLES SON LOS LIBROS SOBRE LA MUERTE DE AUDREY MESTRE?

1. “The Dive: A Story of Love and Obsession”

“The Dive: A Story of Love and Obsession” es un libro publicado en el año 2005 y que tiene como autores a Linda Robertson y al propio Pipín Ferreras, el esposo de Audrey Mestre.

A lo largo de sus 288 páginas, en este se detalla la versión del buzo cubano respecto a los hechos ocurridos el fatídico día de la muerte de la deportista. Aborda, de esta manera, la polémica en torno a la partida de la joven.

Así, la descripción del texto sobre la tragedia es la siguiente: “El intento de Audrey de romper el récord mundial con una inmersión de 170 metros terminó con su muerte. De repente, Pipín, atormentado por preguntas, tambaleándose por la pérdida de su alma gemela, ya no pudo encontrar consuelo en el mar que siempre había sido su verdadero hogar”.

Puedes adquirir la obra desde este enlace.

La portada del libro “The Dive: A Story of Love and Obsession” de Pipín Ferreras (Foto: It Books)

2. “The Last Attempt”

“The Last Attempt: The True Story of Freediving Champion Audrey Mestre and The Mystery of Her Death” es un libro publicado en el año 2006, escrito por el autor Carlos Serra.

A diferencia de la obra de Ferreras, en esta se afirma que Francisco y Audrey estaban a punto de divorciarse y que el hombre habría estado celoso del éxito de su esposa.

Este es el resultado de la investigación de Serra luego de que muchas preguntas sobre la muerte de la joven quedaran sin respuesta, pese a la enorme atención de los medios. Así, el libro se presenta como aquel que “recoge toda la historia tal y como realmente ocurrió”.

Puedes adquirir la obra desde este enlace.