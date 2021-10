¿A qué se dedicaba Roberto Manrique antes de ser actor? El también modelo ecuatoriano encontró la fama con su papel de Santiago Sanín en las telenovelas “Sin senos sí hay paraíso” y “El final del paraíso”, junto a su gran amiga Carmen Villalobos. Sin embargo, su inicio en la actuación es poco conocido y surgió de manera improvisa. Así ha sido la historia del artista que, ahora, se encuentra alejado de las pantallas.

Manrique nació el 23 de abril de 1979 en Guayaquil, por lo que, en 2021, tiene la edad de 42 años. Empezó a trabajar desde el 2002 en la televisión, por lo que tiene 19 años de trayectoria artística.

El intérprete, además, ha sido parte de notas periodísticas por la revelación de que es gay y que tiene como pareja, desde hace siete años, a Oliver Ranft. Aunque aclaró que la mayoría de su entorno ya conocía de su relación, por lo que no se trató de un “salir del closet”.

“El antecedente es que este aspecto de mi vida no era un secreto en el 95 por ciento de mis dimensiones y mis círculos. No sentía que vivía en ningún clóset, simplemente no lo hablaba con la prensa. Pero no existía ningún ambiente en el que pretendiera ser algo o que lo escondía. Si tú me conocías y estaba con Oliver, tú sabías que era mi novio”, contó a People en Español.

¿A QUÉ SE DEDICABA ROBERTO MARTÍNEZ CUANDO NO ERA ACTOR?

Roberto Manrique contó, en la mencionada entrevista, que trabajaba como mesero en Perú antes de que le llegara la oportunidad de ser actor. El artista ecuatoriano se graduó con excelencia de la carrera de Comunicación social con especialización en Diseño Gráfico en la Universidad Casa Grande en Guayaquil.

Armó su agencia, pero a pesar del éxito decidió cerrarla y emprender nuevos rumbos. De esta manera, terminó en Perú, donde le ofrecieron hacer un casting para una telenovela. No quedó seleccionado pero le propusieron hacer un curso actoral y, en ese instante, descubrió su lado actoral.

“Me voy a Perú por cosas de la vida. Y uno de mis clientes de la agencia era un canal de televisión que iba a producir una telenovela en Perú, y me dicen: ‘¿Por qué no haces ese casting?’. Lo hice, y no quedo. Nunca había actuado. De hecho, estaba trabajado de mesero en Perú”, explicó.

¿CÓMO ROBERTO MANRIQUE CONTÓ QUE ES GAY?

El artista ecuatorianopublicó un video en su cuenta oficial en Instagram para detallar, en nueve minutos, sus razones para hacer esa íntima revelación, algo que antes no había considerado.

“Quiero decirles una cosa muy importante, muy íntima, muy personal de la que nunca he hablado y ahora he sentido el impulso de hablar y es mi sexualidad (...)”, empezó diciendo Manrique en el audiovisual que ya tiene más de 50 mil reproducciones y cientos de diversos comentarios.

Luego agregó que “nunca me había parecido importante contar que soy homosexual porque realmente consideraba que es irrelevante, que hay otros aspectos de quién soy y es lo prioritario”. Explicó que su entorno ya conocía su realidad y que si salió a decirlo fue para ir contra la culpa y arrepentimiento generados por la sociedad hacia las personas con dicha orientación sexual.

¿POR QUÉ ROBERTO MANRIQUE DEJÓ LA ACTUACIÓN?

Roberto Manrique decidió dejar de lado la actuación y actualmente lidera un movimiento en defensa de la tierra junto a la organización “Juntos X la tierra”, con el que busca crear conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y sembrar árboles, una iniciativa que comparte con su novio Ranft.

Tras su viaje por América Latina, el actor acumuló 33.494 árboles por sembrar, una deuda que está por comenzar a pagar.

“Es el proyecto más importante de mi vida (hasta ahora) y me comprometo a soltar las expectativas para que sea lo que tenga que ser”, aseguró recientemente.