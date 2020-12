“Sin senos sí hay paraíso” ha sido una de las telenovelas más exitosas de Telemundo, pero lamentablemente llegó a su fin en 2019 bajo el nombre de “El final del paraíso”. La historia encabezada por Carmen Villalobos ha sido el trampolín a la fama para diversos actores que han sido parte de este melodrama y uno de ellos ha sido el pequeño Esteban Díaz.

En el 2017 se estrenó la segunda temporada del melodrama y el actor solo tenía 14 años cuando fue convocado para ponerse en los zapatos de ‘Sebastián’, el hijo menor de ‘Catalina Santana’ y ‘Santiago Sanín’ . Esta oportunidad le dio mucha exposición a Esteban Díaz y le dio la seguridad de seguir trabajando para convertirse en un gran actor.

En la actualidad, Esteban tiene 17 años –los cumplió en julio– y se ha convertido en todo un hombrecito que continúa desarrollando su pasión por el mundo artístico.

Esteban Díaz acaba de cumplir 17 años y aspira en convertirse en un actor reconocido (Foto: Telemundo/ Instagram Esteban Díaz)

Hace unas semanas en una entrevista con el programa digital “Más allá del artista” , Esteban Díaz contó su experiencia de ser parte de una superproducción de Telemundo y trabajar al lado de actores tan experimentados.

“Sin senos sí hay paraíso fue una experiencia muy bonita [en la] que aprendí de muchas personas talentosas, bonitas. Fui como una esponjita absorbiendo de cada uno. El enfrentarme a una producción tan grande fue la mejor experiencia que he podido vivir”, expresó el actor colombiano.

“Mi sueño es poder ser un gran actor, hacerme reconocer por mi trabajo, ganarme un galardón y obviamente irme a actuar a las grandes ligas”, reconocía en la citada entrevista.

El actor acaba de cumplir 17 años y espera algún día volver a trabajar con sus compañeros de Sin senos sí hay paraíso (Foto: Instagram / Esteban Díaz)

El actor, que se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa ficción de Telemundo, lamenta al día de hoy no haberse podido despedir personalmente de sus compañeros de la telenovela.

“Sí me dio nostalgia por la salida y más porque no alcancé a despedirme de los actores con los que había estado mucho tiempo, como lo es Roberto Manrique, Carmencita, Stephania, entonces como que sí me sentí un poquito, pero dije: ‘La vida da muchas vueltas, de pronto nos encontramos en algún momento’”, compartió el adolescente.

“Pero ya yo creo que era mi tiempo y fue lo máximo”, agregó Esteban.

No cabe duda que el actor colombiano tiene una gran futuro por delante y gracias a su talento, pronto se convertirá en uno de los intérpretes más reconocidos de su generación.

VIDEO RECOMENDADO

El final del paraíso | La última escena de la serie de Telemundo

El final del paraíso | La última escena de la serie de Telemundo