“El final del paraíso” llegó a su fin el pasado 9 de diciembre del 2019, sin embargo, la telenovela de Telemundo sigue dando que hablar debido a su estreno en Netflix. El gigante de streaming se encargó de transmitir la ficción en varios países y presenta un desenlace distinto al que emitió el año pasado la cadena de habla hispana durante su estreno original.

En el final de Netflix el ‘Titi’ no ingresado en un hospital, Catalina ‘la grande’ no cuida de él y de su nieta, la Diabla no es condenada por todos sus delitos, doña Hilda no se da otra oportunidad con Salvatore, y Albeiro no forma una familia junto a la abogada Marcela.

Esto ha generado muchas expectativas entre los seguidores de la historia protagonizada por Carmen Villalobos y Gregorio Pernía, que esperan que pronto se anuncie una nueva temporada. Sin embargo, esto no sería así y en esta nota te vamos a dar algunas razones por las que no se grabaría una nueva entrega de “Sin senos sí hay paraíso” a pesar de las historias que quedaron al aire.

¿POR QUÉ NO HABRÁ OTRA TEMPORADA DE SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO?

Estas serían algunas de las razones por las que Telemundo decidió acabar con la serie y no arriesgarse hacer otro temporada más de “Sin senos no hay paraíso”.

La serie de Telemundo llegó a su fin en diciembre de una forma bastante polémica.

RAITING

Cuando se estrenó “El final del paraíso” se posicionó como una de las series más vistas de la televisión hispana y cuando se emitió el último capítulo logró un promedie de 1.6 millones de televidentes en total y 752 mil en el demo de adultos entre 18 y 49 años de edad.

A pesar de los buenos números, la cadena de televisión ha decidido no continuar con la historia para evitar que el publico termine odiando o sintiéndose mucho más decepcionado por el camino que puede seguir la historia de Catalina Santana.

ACTORES SE ABURRIERON

No cabe duda que los personajes de “Sin senos no hay paraíso” han alcanzado el éxito gracias a su participación en la serie, pero esto también ocasionó que muchos actores se sientan aburridos con sus personajes, ya que todos llegaron al tope y no había más evolución.

Fueron 10 años que los personajes principales estuvieron al frente de la trama, pero luego de tanto tiempo, sentían que ya no había más que explotar para darle a los televidentes.

NUEVOS PROYECTOS

Han sido muchos los actores que han sido parte del elenco de “Sin senos sí hay paraíso” , pero gracias a la exposición que tuvieron en la serie original de Telemundo es que se les abrió las puertas para muchos más proyectos y esto ya hacía casi imposible que continuaran con su participación en la trama protagonizada por Carmen Villalobos y Gregorio Pernía.

NO HABÍA MÁS HISTORIA

Fuentes cercanas a la producción de Telemundo han asegurado que ya no había más historia por contar, ya que la Diabla finalmente fue capturada y deportada a Estados Unidos para pagar por todo sus delitos, así que los guionistas decidieron no seguir más para evitar que el publicó empiece a rechazar la telenovela.

CARMEN VILLALOBOS TAMBIÉN DIJO NO

Carmen Villalobos se sinceró en una reciente transmisión en vivo que realizó en YouTube sobre el abrupto e inconcluso desenlace que tuvo a finales del año pasado la exitosa saga de Telemundo.

“Algún día les pondré contar toda la verdad”, dijo entre risas. “Pero lo que nos dijeron es que no, que no iba a haber más temporadas. Ese fue el final. Sí quedó abierto, sí quedaron muchas historias sin resolver, siento que sí quedaron unas cosas pendientes y que sí definitivamente debió haber otra temporada para poder cerrar todo esto que quedó tan abierto”.

