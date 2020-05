En diciembre de 2019, Telemundo cerró con éxito la saga protagonizada por Carmen Villalobos con “El final del paraíso”. Durante 10 años, los fans han seguido con fidelidad la ficción que en un inicio se llamó “Sin senos sí hay paraíso” y que conquistó millones de hogares en Estados Unidos y el resto de América Latina. No cabe duda que los personajes como Catalina, el Titi, Albeiro, la Diabla, entre otros que formaron parte de la historia, se robaron el cariño del público.

Esta producción marcó la carrera de muchos actores y actrices que fueron parte de la ficción, uno de ellos es Gregorio Pernía, quien dio vida al famoso “Titi”, uno de los personajes más queridos de la historia de Telemundo. Su interpretación le permitió la proyección internacional de su carrera y se convirtió en uno de los actores colombianos más queridos de su generación, lo que ha despertado indudablemente el interés del público por su vida privada.

Gregorio Pernía saltó a la fama gracias a su personaje de “el Titi” en la popular serie (Foto: Instagram/ Gregorio Pernía)

Hace poco, el actor compartió en su cuenta de Instagram un momento especial de su vida que quizá pocos conocen. Debido a su éxito, algunos creerían que la vida de Gregorio Pernía siempre fue fácil; sin embargo, la realidad es diferente. El intérprete dio detalles de un episodio de su vida que lo marcó y que fue la causa por la que abandonó los estudios escolares, que luego retomó en su adultez.

¿POR QUÉ GREGORIO PERNIA TERMINÓ EL COLEGIO A LOS 40 AÑOS?

Gregorio Pernía, famoso por su papel de ‘El Titi’ en “Sin senos no hay paraíso”, recordó el día en el que se graduó de bachiller [del colegio] a los 40 años. El actor mostró su diploma dejando un mensaje alentador para sus seguidores.

El actor pasó por un momento doloroso que cambió su vida. Su padre falleció cuando él tenía 18 años, lo que lo llevó a abandonar los estudios y buscar una manera de subsistir.

“Cuando tenía 18 años muere mi padre y ahí quedo totalmente desubicado, muere mi héroe así que abandono todo y me dedico a sobrevivir, cero estudio”, comienza su mensaje en Instagram.

“A los 38 años le digo a mi mujer que me quiero graduar de bachiller [secundaria] y me dice que no es necesario, que ya estábamos viejos para eso… Pues me matriculé, asistí todos los fines de semana y entre semana hice mis talleres. Después de un tiempo estaba vestido con birrete y todo”, contó orgulloso el actor Gregorio Pernía.

“Ese día me estaba graduando con 720 personas, entre ellas una señora de 72 años. Fue un día muy emocionante y especial para mí. Le estaba cumpliendo a mi padre, que siempre me decía: 'Todo lo que se propone un ser humano en la vida, se logra'”, finalizó.

En la imagen, que se viralizó rápidamente, se observa a Gregorio Pernía con su toga y birrete mientras sostiene muy orgulloso su cartón que lo acredita como bachiller académico, y sus ojos llenos de lágrimas, reflejan la emoción del momento.

La felicidad de ese gran día no era por cumplir una meta más, sino que tuvo un significado mucho más grande para él ya que le cumplió una promesa a su padre, quien siempre lo animó a trabajar muy fuerte por sus metas.

La publicación recibió muchos comentarios de sus fanáticos felicitándolo por el logro obtenido. El que más resaltó fue el de su compañera Carmen Villalobos con quien compartió varias escenas en “Sin senos no hay paraíso”: "Gregoooooo que bellezaaaaaaaa!!! Nunca es tarde para cumplir nuestros sueños!!! Te quiero mucho".

El actor colombiano recordó cuando se animó a retomar sus estudios y pudo graduarse de bachiller, demostrando que no hay edad para aprender (Foto: Instagram/ Gregorio Pernía)

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA?

El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller.), y la educación superior.

Así, la educación reconocida como formal está constituida por 5 niveles: inicial, preescolar, básica, media y superior. La educación no formal o para el trabajo y el desarrollo humano se organiza por horas de trabajo o por créditos académicos y no se rige por el sistema anterior. Y en cuanto a la educación informal, consecuente con su definición, no está organizada y se refiere a personas e instituciones cuya finalidad no es principalmente educativa.

Bajo el sistema educativo de Colombia, se entiende que se debe obtener el bachillerato para poder ingresar a la universidad. En el caso de Gregorio Pernía, este diploma la obtuvo a los 40 años cuando dejó de lado sus estudios.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL CON EL “TITI”?

Aurelio Jaramillo alias el Titi después de salvar a Catalina Santana, fue ingresado a un hospital en estado de coma. Hasta el día de hoy, su condición es reservada y los doctores dan pocas esperanzas de que se recupere.

Durante 10 años los fan han seguido la historia de Catalina Santana y su eterna enemiga la Diabla (Foto: Instagram/Gregorio Pernía)

