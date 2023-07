Amada por muchos, criticada por otros. La cantante Sinéad O’Connor falleció el pasado 26 de marzo en Reino Unido a la temporada edad de 56 de años, dejando en el recuerdo de sus fanáticos un sinfín de momentos gratos, como su canción “Nothing Compares 2 U”. Sin embargo, la artista irlandesa también acumuló grandes polémicas durante toda su carrera.

La aclamada figura de la música de los 90 no fue ajena a los escándalos y a los comentarios de la prensa y de la opinión pública por ciertos comportamientos que no caían del todo bien en un sector. Es por ello que, en esta nota, vamos a hacer un recuento de aquellos momentos que generaron muchísima controversia, teniendo en cuenta también la época en la que sucedió todo.

LAS POLÉMICAS DE SINÉAD O’CONNOR

No quiso que se entone el Himno Nacional de Estados Unidos en un concierto suyo

A inicios de los 90, la cantante recibió la invitación para cantar en el Garden State Arts Center en New Jersey, Estados Unidos. Al llegar, le informaron que era una costumbre del recinto entonar el Himno Nacional de Estados unidos antes de un show.

Ella, se negó a salir a cantar si es que se cantaba el Himno Nacional porque representaba algo que se entona en guerras y porque era de un país con varios conflictos militares en su haber.

Su ausencia en los Grammy

Con una notable carrera en ascenso, Sinéad O’Connor recibió varias nominaciones a los premios Grammy del año 1991 y, por ende, también fue invitada a la gala central en la que se revelarían a los ganadores de las diferentes categorías.

Mientras se esperaba con tiempo su presencia allí, la cantante no se acercó a la ceremonia de entrega de premios, asegurando que no quiso acudir debido a que no estaba a favor de los presuntos valores que representa tal organización.

La foto del Papa que rompió

En 1992, estuvo de invitada en el programa “Saturday Night Live” y allí vivió la que es, probablemente, una de sus polémicas más destacadas en toda su carrera, en el momento que cantó “War” de Bob Marley.

En plena interpretación, la irlandesa cambió varias partes de la letra para dedicársela a la iglesia católica debido a sus varias polémicas que giran en torno a ella y, al finalizar, sacó una foto del Papa Juan Pablo II y la rompió.

Se nombró como sacerdote

A inicios de los 2000, se ordenó como sacerdote en la Iglesia Tridentina Latina, una iglesia católica que no está en comunión con Roma. Desde ahí, se hizo llamar Madre Bernadette Mary.

El caso fue muy polémico debido a que las mujeres no son nombradas como sacerdotes en tal religión y porque se conoció que donó 100 mil libras al obispo Michael Cox, quien la había nombrado.

Sus numerosos matrimonios

La cantante estuvo casada hasta en cuatro oportunidades, lo cual la llevó a llevarse las críticas de un sector conservador en ese aspecto. Además, hay que considerar que era una época en la que no se veía muy bien ello.

Sus cuatro esposos fueron John Reynolds (1989-1991), Nick Sommerlad (2001-2002), Steve Cooney (2010-2011) y Barry Herridge (2011).

El retiro de la música

En 2003 dio a conocer los motivos por qué se había retirado de la música. De acuerdo a ella, padecía de fibromialgia, una enfermedad que provoca dolores muy fuertes en todo el cuerpo y que no tiene cura.

En ese momento, tal condición la tenía muy adolorida y cansada, así que decidió utilizar sus energías en ser madre y ya no en cantante. Luego, volvió a la actividad musical y volvió a alejarse. Eso lo repitió hasta el final de sus días.

Los comentarios en redes sociales

En 2018, se conoció que la cantante cambió de religión y que ahora profesaba el islam. En redes sociales, aseguró que no quería volver a juntarse con gente que no era de las mismas creencias, pero utilizó adjetivos despectivos y hasta racistas.

También, sus redes sociales fueron el lugar donde desahogaba cómo se sentía debido a sus problemas mentales. Allí, hasta reveló en varias oportunidades que quería suicidarse.