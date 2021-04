“Justice League Snyder Cut” y la versión original “Justice League” tuvieron más de tres años de separación en el lanzamiento de la versión teatral de la que recientemente debutó en HBO Max. También hay otra asombrosa cantidad de tiempo para tener en cuenta: hay dos horas más en el corte del director de “La Liga de la Justicia” en comparación con la primera versión. La versión de “Justice League Snyder Cut” es literalmente el doble de la película que fue la de Joss Whedon.

Con esas dos horas de imágenes nuevas, vienen muchas escenas que tienen un contexto completamente diferente o que no aparecieron en la versión teatral de “La Liga de la Justicia”. Y aunque, con razón, se ha centrado mucho en Cyborg y la reivindicación de la actuación de Fisher que finalmente se ha visto en su totalidad, hay otro personaje en el que realmente debemos centrarnos: Barry Allen, al que todos conocen como “The Flash”

La mayor parte de lo que vimos de Flash en la versión teatral de La Liga de la Justicia fue bromear con Batman (Ben Affleck), desarrollar una amistad con Cyborg y enorgullecer a su padre, Henry Allen (Billy Crudup). En la versión de “Justice League Snyder Cut” se cuenta mucho más de la historia de Barry Allen que bien podría ser un personaje completamente diferente y uno al que aún no es llamado como “The Flash”.

Sin embargo, hay otras dos secuencias específicas en las que debemos centrarnos porque, aunque es probable que nunca veamos las ideas de la secuela de la “Justice League Snyder Cut” en el DCEU en este punto, todavía hay elementos del “Snyder Cut” que creemos que siguen siendo no solo relevante para “The Flash” pero de vital importancia para comprender su presente y su futuro donde al fin le llamen por su nombre de héroe.

POR QUÉ BARRY ALLEN NO ES LLAMADO “THE FLASH” EN “JUSTICE LEAGUE SNYDER CUT”

El Snyder Cut de "Justice League" se estrenará en HBO Max (Foto: Warner Bros.)

A pesar de que Barry Allen de Ezra Miller ya salvó al mundo en la “Justice League Snyder Cut”, todavía no se le llama oficialmente “The Flash”. Después de sus pequeñas apariciones en “Batman vs Superman: Dawn of Justice” y “Suicide Squad” de 2016, Barry Allen finalmente tuvo la oportunidad de brillar junto a sus compañeros miembros fundadores de la “Justice League Snyder Cut”.

Al luchar contra Steppenwolf, Barry pudo aprovechar Speed Force para rebobinar el tiempo unos momentos y salvar a la Liga de la Justicia. Pero a pesar de sus impresionantes esfuerzos, aún no se ha ganado su apodo oficial de superhéroe. Superman ha sido tan popular y controvertido en el DCEU que todo el mundo conoce su nombre icónico.

Este también es el caso del infame justiciero de Gotham conocido como Batman, que siguió siendo un mito urbano durante décadas, y de Arthur Curry Jr., también conocido como Aquaman, quien también se convirtió en una leyenda viviente antes de que la Liga de la Justicia se reuniera por primera vez. “Justice League Snyder Cut” marca la primera mención del nombre “Cyborg” cuando Diana Prince describe a Victor Stone, así como la primera mención del nombre “Wonder Woman”, curiosamente, de un asombrado Barry Allen.

El Snyder Cut de "Justice League" será muy diferente a la versión que se presentó en los cines (Foto: Warner Bros. / DC)

Barry Allen solo obtiene su título de “Flash” durante el crossover “Crisis on Infinite Earths de Arrowverse”, que revela que Barry Allen del DCEU obtiene su primera experiencia con diferentes realidades cuando conoce por primera vez una versión multiverso de sí mismo: Grant Gustin’s Flash. Durante su breve encuentro, este experimentado Barry Allen dice: “Yo también soy The Flash”, lo que provoca que Barry Allen de la DCEU tenga una epifanía sobre el nombre. A pesar de que ya luchó junto a la Liga de la Justicia y discutió la idea del multiverso con Cyborg, todavía es un novato en asuntos de superhéroes en este momento.

“Justice League Snyder Cut” confirma que Barry Allen ha hecho mucho más que empujar a la gente y huir. Es un héroe que tiene la habilidad suficiente para salvar a Iris West de un accidente automovilístico y rebobinar el tiempo para salvar a sus compañeros de equipo sin siquiera atribuirse el mérito por ello. Sin embargo, también es su velocidad lo que le impide volverse famoso. Nadie más que Iris sabía que él la salvó, las cámaras de seguridad no capturan sus acciones heroicas, y ni siquiera la Liga de la Justicia se dio cuenta de que los salvó de una condenación segura.

Conoce a los superhéroes que acompañarán a Batman y Superman en la película Justice League. (Warner Bros.)

La iluminación Speed Force de Barry es la única señal de que cierta entidad estuvo presente por un instante, pero los testigos solo han visto un destello de relámpago sin nadie adjunto a él. Esta sería una buena razón para que el público en general comience a llamarlo “The Flash” o para que Lex Luthor o Amanda Waller aparezcan con el mismo nombre en clave, pero aparentemente ese no es el caso.

Si bien Barry probablemente obtendrá un nombre oficial de superhéroe una vez que se enfrente a una gran amenaza por sí mismo, el hecho de que escuche “The Flash” por primera vez a través del multiverso de DC podría ser un punto importante de la trama en “The Flash” de Andy Muschietti. “Justice League Snyder Cut” sirve como la primera gran aventura de Barry Allen como héroe, pero su nombre oficial probablemente aparecerá en su primera historia en solitario.