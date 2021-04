“Justice League: Snyder Cut” no solo ofrece una versión ampliada de la creación del equipo de de superhéroes y la batalla con Steppenwolf, sino que también deja algunas ideas más amplias sobre la historia del Universo DC; entre ellas, una antigua batalla entre las Amazonas y los Atlantes. Esta pista se da a través de la ‘lección de historia’ de Wonder Woman contada a Batman y diversas referencias a lo largo de la película.

“La Liga de la Justicia de Zack Snyder” sugiere una guerra de hace mucho tiempo entre las dos sociedades que creó una enemistad que perdura hasta nuestros días. Incluso, ofrece una pista de lo que vendrá en la próxima película “The Flash”. Las dos razas juntas apuntan que la versión de la Tierra en el Universo DC tiene una historia diferente a la de nuestra realidad, aunque gran parte de ella es desconocida para los humanos.

Como se revela en “Wonder Woman”, las Amazonas fueron creadas por el dios griego Zeus para contrarrestar las fuerzas de Ares y encarnar el amor y la virtud. Después de la Guerra de los Dioses, fueron contenidos en la isla de Themyscira, sin edad pero aislados, y gradualmente desaparecieron hasta convertirse en un mito entre los humanos.

Los Atlantes no tienen el mismo origen mitológico, pero pasaron por un aislamiento y oscuridad similares. “Aquaman” muestra cómo la sociedad atlante alcanzó su punto máximo alrededor del 3000 a. C., cuando eran una sociedad tecnológicamente avanzada que tenía acceso a energía ilimitada y máquinas voladoras. Sin embargo, luego de un desastre que involucró al Tridente de Atlan, la ciudad de Atlantis se hundió y la sociedad Atlante colapsó, dividiéndose en siete tribus.

La lección de historia en “Justice League: Snyder Cut” revela que los atlantes y las amazonas eran dos de las tres razas de la Tierra antigua, junto con los humanos. Las tres razas lucharon juntas para defender el planeta de Darkseid. Pero, evidentemente, el conflicto estalló entre los tres pueblos, lo que llevó a las amazonas y los Atlantes a aislarse de los ojos de los humanos y entrar en un conflicto entre ellos.

LA GUERRA ATLANTE-AMAZÓNICA EN EL UNIVERSO EXTENDIDO DE DC

Dentro de las películas de Universo extendido de DC (DCEU, por sus siglas en inglés) hay pocos detalles sobre lo que sucedió exactamente en la guerra Atlante-Amazon. “Wonder Woman” hace referencia a la guerra cuando dice: “Los Atlantes pueden ser tramposos. Mi gente fue a la guerra con ellos una vez”. La guerra evidentemente condujo a un rencor entre los dos pueblos, con “Justice League” representando la primera vez que dos miembros de los grupos (Wonder Woman y Aquaman) incluso han hablado desde entonces.

Ambas civilizaciones tuvieron gobernantes longevos que habrían presidido las batallas. Para las Amazonas, esta es la Reina Hipólita, la madre de Diana y matriarca de la tribu que aparece en la primera película de “Wonder Woman”. El líder de los atlantes es Atlan, el rey ancestral que presidió la edad de oro de la ciudad. Se confirma que ambos lideraron sus sociedades desde los primeros días hasta su declive, por lo que también pueden haber servido como generales en competencia durante la batalla entre sus civilizaciones.

“La Liga de la Justicia” también proporciona una idea aproximada de dónde habría caído la Guerra Atlante-Amazona en la línea de tiempo del mundo antiguo. El conflicto debe haber tenido lugar después de la batalla contra Darkseid, ya que la película muestra a Amazonas y Atlantes trabajando juntos, y se dice que no hubo contacto entre las tribus después de la guerra.

También debe tener lugar antes de la Guerra de los Dioses de “Wonder Woman” y la caída de Atlantis que vio a las dos tribus secuestradas en áreas pequeñas. Esto sitúa el conflicto entre el 25.000 y el 3.000 a. C., un rango bastante amplio, pero después de todo, estos son inmortales. Sin embargo, para obtener más detalles sobre el conflicto, el universo de los cómics de DC es la mejor guía.

AMAZONAS Y ATLANTIS EN DC COMICS

La historia de ambas razas se desarrolla más en el universo de DC Comics, lo cual es comprensible considerando los 85 años de cómics que se han publicado, con ambos personajes debutando a principios de la década de 1940. Las historias exactas de fondo han cambiado a lo largo de los años con los muchos reinicios y universos de DC, pero la mayoría señala la fecha d nacimiento de las Amazonas más tarde que el DCEU, en algún momento alrededor de los albores de las civilizaciones griegas antiguas. Muchos de los elementos de la historia de las Amazonas en “Wonder Woman” provienen de los cómics, aunque los elementos se reorganizan y alteran.

Atlantis también tiene varios orígenes e historias en los cómics, desde ser una ciudad abandonada encontrada por el padre explorador de Aquaman hasta ser una civilización antigua que se selló intencionalmente lejos del mundo exterior. Continuidades más recientes presentan la Atlántida con millones de años, producto del conflicto entre la magia antigua. Los cómics más recientes de “Aquaman” presentan al héroe como un híbrido mitad humano mitad atlante, lo que le permite estar en los dos mundos.

El conflicto entre amazonas y atlantes no ha sido un tema destacado en cómo los cómics de DC han tratado a las dos culturas a lo largo de los años. La mención de Diana de una guerra entre los dos pueblos puede reflejar mejor los planes de Zack Snyder para las futuras películas de la “Liga de la Justicia” que cualquier referencia a una historia de cómics populares. Pero hay una historia de cómics que vio las batallas de los atlantes y las amazonas y es posible que pronto llegue a la pantalla grande.

¿PODRÍA “THE FLASH” TENER OTRA GUERRA?

La serie de cómics “Flashpoint” ve a Barry Allen viajando en el tiempo para salvar la vida de su madre. Esto termina creando una línea de tiempo alternativa en la que Superman, Flash y la “Liga de la Justicia” no existen. Fue una historia cruzada importante que vio la creación de un nuevo universo de DC y el comienzo de la iniciativa “New 52”.

“Flashpoint” también incluye una versión más oscura de Wonder Woman y Aquaman que llevan a su gente a una guerra sangrienta. La guerra destruye gran parte de Europa occidental y causa un enorme sufrimiento entre las dos personas. En este universo, Wonder Woman es una líder cruel y exigente, que mata a Mera y se burla de Aquaman por ello, y el atlante no acaba bien.

La próxima película de Flash está inspirada en la serie de cómics, pero eso no significa que tendrá una renovación contemporánea de las luchas entre Atlantis y Themyscira. Sobre todo, porque el DCEU está tratando de deshacerse de su imagen “oscura y áspera” creada por las películas de Snyder, y los detalles sangrientos de “Flashpoint” no parecen encajar con esa iniciativa.

De hecho, la prensa sugiere que el enfoque de la película estará más en introducir el concepto del multiverso e incluir múltiples versiones de Batman. Aun así, se rumorea que Gal Gadot y Jason Momoa aparecen en “The Flash” en varios puntos, por lo que es posible que veamos alguna versión de la confrontación de la serie en el Universo extendido de DC. De cualquier manera, la referencia sugiere una gran historia que no se ha revelado por completo.

La próxima película de Flash está inspirada en el cómic “Flashpoint” que también incluye una versión más oscura de Wonder Woman y Aquaman que llevan a su gente a una guerra sangrienta (Foto: DCEU)