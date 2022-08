En “Corazones malheridos”, hemos podido ver la historia de amor de los personajes interpretados por Nicholas Galitzine y Sofia Carson. Sin embargo, la vida personal de la protagonista de la película de Netflix es muy diferente a la ficción.

La actriz tiene varios años dentro de la industria del entretenimiento y es conocida por su papel en la película de Disney Channel, “Descendientes”. Además, firmó con Hollywood Records para lanzar su disco “Rotten to the Core”.

“Corazones malheridos” muestra cómo Cassie se enamoró sin quererlo de Luke y a buena parte del público parece haberle gustado esta historia. Por ello, algunos se preguntan por la vida amorosa de Carson fuera de las pantallas.

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE SOFIA CARSON?

La vida privada de Sofia Carson es, en buena parte, un misterio. Durante una entrevista con “Extra” en enero de 2022, la actriz explicó que mantener su intimidad en reserva es una decisión “absolutamente intencional”. Por lo tanto, no contó si se encontraba o no en una relación actualmente, y lo que deseaba compartir era su trabajo.

“Para mí, se trata de mi arte, la música y las películas que presento al mundo y no de mi vida personal”, explicó la artista de 29 años. “Todavía me encanta compartir momentos personales que son especiales para mí con los fanáticos, pero definitivamente fue una elección mantener mi vida privada en privado porque no se trata de esto para mí. Se trata de más que eso”.

Pese a su reserva, conocemos algunas de las relaciones que ha mantenido a lo largo del tiempo. Ha estado vinculada sentimentalmente con Manolo González Vergara, el hijo de Sofía Vergara, la estrella de Modern Family.

Sofia Carson y Manolo González Vergara abrazados en el 2016 (Foto: Sofia Carson / Instagram)

Aunque nunca se confirmó la relación, muchos asumieron que era cierto luego de que los fotografiaran abrazados en el 2016. Dos años después, los rumores aumentaron cuando el propio Manolo compartió un video en redes sociales en el que aparecía haciendo sentadillas con ella en brazos.

¿QUÉ HA DICHO SOFIA CARSON SOBRE SU VIDA AMOROSA?

Aunque trata de mantener sus relaciones románticas en privado, el amor es el tema central de su música, así como las decepciones. Sofia Carson ha confesado que tiene miedo de enamorarse profundamente de su pareja.

“Toda mi vida he tenido miedo de enamorarme, solo porque eso significa ser vulnerable y que te puedan lastimar”, explicó en el 2017, cuando publicitaba una de sus canciones. “Para mí, se trata de encontrar fuerza en la vulnerabilidad y mirar a la persona que amas a los ojos y decirle: ‘Puedes contarme todos tus entresijos’. No tengas miedo, porque solo hará que amarte sea más fácil’. Es una canción de amor realmente hermosa y vulnerable que también es un poco sexy”.

Además, en una entrevista con “Cosmopolitan” en el 2019, contó que no quería tener una relación con nadie de la industria del entretenimiento.

“Nunca he probado las aplicaciones de citas. Tomé la decisión hace unos dos años de que no quiero salir con nadie en el negocio (del entretenimiento). Entonces, como puedes imaginar, eso lo hace un poco difícil. Por ahora, es más fácil concentrarse en el trabajo y los amigos”, comentó.

TRAILER DE “CORAZONES MALHERIDOS”