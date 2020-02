¿”SOLTERO CON HIJAS” TENDRÁ TEMPORADA 2?

El domingo 23 de febrero llegó a su fin “Soltero con hijas”, la comedia romántica de Televisa protagonizada por los actores mexicanos Gabriel Soto y Vanessa Guzmán, y que ha sido un gran éxito en México y en varios los países de habla hispana.

Con más de 3 millones y medio de audiencia, la serie creada por Juan Osorio, productor de otras recientes telenovelas como “Mi marido tiene familia” o “Juntos el corazón nunca se equivoca”, se alza como un éxito rotundo entre los seguidores de las novelas para la televisión.

Cabe mencionar que las últimas producciones de Juan Osorio han estado enfocadas en el tema familiar y “Soltero con hijas” no ha sido la excepción. Sin embargo, gracias a su visión, la audiencia ha apreciado a un renovado Gabriel Soto.

Soltero con hijas

“Soltero con hijas” empezó a rodarse el 17 de septiembre de 2019 y se estrenó en México y Estados Unidos el 28 de octubre del mismo año. Cinco meses después la telenovela llegó a su fin conquistando a los miles que vivieron cada detalle de la historia y que se quedaron con ganas de seguir viendo más.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO FINAL DE “SOLTERO CON HIJAS”?

En los anteriores capítulos se vio como Masha Simonova había pedido perdón por todo el daño que hizo, pero en realidad todo fue una vil mentira para poder fugarse de la justicia y buscará a como dé lugar vengarse de las hermanas Paz, de Nico y Victoria. Son su salud mental pendiendo de un hilo, su plan podría poner en peligro más que nunca a las familias e incluso más si se unió a Calamal, el temible villano que en el pasado golpeó a Ileana sin piedad.

Con todo esto en mente, Hugo entra en escena por su odio a la relación que tiene su padre con Ileana, así que podría ser un agente clave para separarlos junto a Calamal o podría incluso arrepentirse en el último momento para ayudarlos. ¿Qué hará Hugo ante la tremenda amenaza que se acerca a su familia?

"Soltero con hijas" Capítulo 86 FINAL: ¿cómo y a qué hora ver el último episodio de la telenovela de Televisa? (Foto: Televisa)

Y por supuesto, no se puede olvidar que la familia Del Paso también tiene varias incógnitas por resolver. Se recuerda que Úrsula aún está muy enamorada de Capitán, pero aún no ha tomado la decisión de decirle algo al respecto. Por otro lado, Samuel no tiene claro si podrá ser amigo otra vez de Alexa y los espectadores quieren saber si finalmente Gaby y Juventino arreglarán sus problemas en este capítulo final.

Este último episodio estuvo cargado de conflictos y situaciones que pusieron punto final algunos problemas generados en la historia, los mismos que ha generado la incertidumbre de saber si habrá más historia que contar.

¿”SOLTERO CON HIJAS” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Ante el final, muchos fans se han preguntado si la historia de Nacho, Victoria y sus pequeñas continuará en una segunda temporada. Fue el mismo productor, Juan Osorio, el encargado de resolver las dudas.

Según Osorio, “Soltero con hijas” no tendrá segunda parte, puesto que estuvo planeada desde el principio a que todo termine con una sola entrega. Por ahora, Osorio ya tiene la vista puesta en un nuevo proyecto de televisión donde también aparecería su hijo, Emilio Osorio, pero del que no quiso dar más detalle ante las preguntas de la prensa.

VIDEO RECOMENDADO

Guty Carrera participó en el programa 'Hoy' de Televisa con Andrea Legarreta y Galilea Montijo