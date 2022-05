Demet Özdemir es una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional gracias a las exitosas telenovelas en las que ha participado como “Mi hogar, mi destino” (“Doğduğun Ev Kaderindir”) y “Erkenci Kuş” (“Pájaro soñador”). Con estas producciones el nombre de la intérprete se ha hecho conocido en varios países como España y gran parte de América Latina, lugares donde tiene millones de fanáticos que siguen su vida profesional y personal.

Y es que Demet Özdemir se ha ganado el corazón del público con su belleza y carisma, características que trasmite en cada personaje que interpreta, como ocurrió con Sanem en “Pájaro soñador”, telenovela turca también conocida como “Soñar Contigo” que se emite actualmente en Argetina por la señal de Telefe.

En esta producción, Demet Özdemir compartió roles protagónicos con Can Yaman. De la mano de su personaje Sanem, la actriz logró catapultarse al éxito en distintas partes del mundo como Italia, España, Chile y Argentina, entre otros tantos países. Es por eso que todo lo que hace consigue llamar la atención de sus seguidores, especialmente con sus publicaciones en su cuenta Instagram.

MÁS INFORMACIÓN: El significado de cada canción de la telenovela de Can Yaman y Demet Özdemir

Demet Özdemir se ha ganado el corazón del público con su belleza y carisma (Foto: Demet Özdemir/ Instagram)

LAS FOTOS DE DEMET ÖZDEMIR QUE CAUSARON POLÉMICA

Demet Özdemir está en pareja con el cantante Oguzhan Koç quien, en febrero pasado, para el Día de San Valentín, le propuso matrimonio en una romántica cena. A partir de entonces comenzaron los preparativos para la boda que se celebrará en agosto próximo.

La pareja siempre ha demostrado sus sentimientos en las redes sociales, donde se han dedicado románticos mensaje y fotografías. La última publicación de Oguzhan Koç, republicada por la actriz Demet Özdemir en sus historias de Instagram, ha llamado la atención de sus seguidores y ha causado algo de confusión.

Y es que el cantante compartió en la red social un ramo de flores dedicado a su novia que decía “Feliz Día de la madre... Civan.”. Este romántico gesto dio de qué hablar y generó todo tipo de reacciones entre los seguidores de la actriz de “Soñar contigo”.

El cantante compartió en la red social un ramo de flores dedicado a su novia que decía “Feliz Día de la madre... Civan.” (Foto: Demet Özdemir/ Instagram)

Los usuarios no entendían por qué el cantante le decía feliz día a su novia, cuando ella no es madre y aún ambos no tienen hijos. Y la otra pregunta que surgió fue: ¿quién es Civan?

Para evitar que los rumores crezcan y generen confusiones, Demet Özdemir compartió el posteo y agregó la frase: “¿Cómo es eso? ¿Pueden los gatos enviar flores?”.

Luego se conoció que Civan es el nombre del gato recién adoptado por Demet Özdemir. Y por ende la actriz es “su mamá” de cariño. Esto explica el saludo por el Día de las Madres.

Civan es el nombre del gato recién adoptado por Demet Özdemir (Foto: Demet Özdemir/ Instagram)

Según los medios turcos, la boda de Demet Özdemir y el cantante Oguzhan Koç se realizará en agosto próximo, y no en julio como se había anunciado inicialmente.

Lo que aún se desconoce es el lugar donde se realizará la boda. Probablemente sería en la localidad de Çesme, donde surgió su amor, aunque han estado buscando también espacios en Estambul, por lo que aún no se ha confirmado el lugar exacto.

Lo que sí se ha dicho es que la pareja desea una boda larga, de dos días, algo que parece habitual en estas ceremonias en Turquía, celebradas por todo lo alto, con amigos y familiares.