Como regalo de Navidad para sus fans, RBD anunció su reencuentro presencial con una gira mundial que iniciará en el 2023. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez cambiaron sus fotos de perfil con el logo oficial de la banda anunciando que volverán a subirse a los escenarios a 18 años de haber iniciado el proyecto.

Soy Rebelde World Tour es el nombre del show internacional que contará con cinco de los seis integrantes, quienes regresan para cantar sus más grandes éxitos como “Nuestro Amor”, “Solo Quédate en Silencio” o “Sálvame”.

Cabe mencionar que, en diciembre 2020, el famoso grupo, realizó un primer intento con el concierto virtual “Ser O Parecer”, donde la Dulce María no pudo asistir porque se había convertido recientemente en mamá. En este nuevo reencuentro, no obstante, volverá a contar con una gran ausencia. Y es que Alfonso Herrera no será parte de los conciertos.

Reunión de RBD (Foto: Anahí / Instagram)

LO QUE DEBES SABER DEL TOUR DE RBD EN 2023

Aunque los cantantes no han compartido gran información sobre su regreso, se sabe que el nombre del show será “Soy Rebelde” y le han agregado la palabra World confirmando que será internacional. Aunque la expectativa más alta está puesta en México debido a que el país que los vio despegar no formó parte de su gira de despedida, Brasil, España, Estados Unidos, Colombia y Argentina serían algunos de los pocos países que podrían visitar.

La página web de la gira

En el anuncio del regreso a los escenarios, la banda invita a que ingresen a la página oficial de RBD, la cual es https://soyrebelde.world/ para estar atentos a cada una de las noticias sobre el regreso de esta entrañable agrupación.

Y cuando ingresas al sitio se puede apreciar un formato para que te registres y seas de los primeros en tener las noticias oficiales de este tan esperado regreso, sin embargo, también podemos apreciar un reloj con un conteo regresivo y este termina el próximo 19 de enero del 2023.

Es probable que, en dicha fecha, los integrantes de RBD darán más detalles de su regreso y del tour que presentarán. Aunque aún no hay nada confirmado mucho se ha dicho que solo estarán presentes en los países que fueron más representativos para ellos.

Los integrantes de RBD (Foto: Wikipedia)

¿CÓMO FUE EL ANUNCIO DEL REGRESO DE RBD?

Mediante una publicación en conjunto, los cantantes publicaron un video en el que anuncian el regreso. En el clip se ve una escena de la telenovela “Rebelde” en donde Mia Colucci, personaje interpretado por Anahí dice lo siguiente: “¿Saben qué sueño? Sueño con poder regresar el tiempo, en que un día todo vuelva a ser como antes”.

Después es Diego, personaje al que dio vida Christopher Uckermann, que asegura que, aunque no puedan regresar el tiempo sí pueden detenerlo un momento y, finalmente, Giovanni, interpretado por Christian Chávez comenta: “Yo estoy de acuerdo con Diego, yo creo que igual no podemos cambiar nada ahorita”.