Luego del éxito que significó “Erreway” en Argentina, Televisa decidió llevar el proyecto encabezado por Chis Morena y aplicarlo con una nueva prometedora generación de artistaas, los cuales no tardaron en conquistar la televisión y la música mexicana gracias a sus grandes y recordados éxitos.

Fue así como en 2004 surgió “RBD”, una agrupación musical pop cuyo nombre estaba basado en las siglas de “Rebelde”, el nombre de la telenovela que protagonizaban y cuyas historias se reflejaban en sus canciones.

Pese al éxito que tuvo la banda gracias a temas como “Sálvame” y “Solo quédate en silencio”, la banda solo duraría cinco años, pues en 2009 se confirmó su separación, aunque sin revelarse cuáles fueron los motivos por los que todos tomaron caminos diferentes.

"Rebelde" se emitió en México desde 2004 hasta 2006 (Foto: Televisa)

LA SEPARACIÓN DE RBD

Aunque en más de una ocasión se acusaron disputas internas en el grupo, principalmente entre Anahí Puenta y Dulce María Espinosa, los verdaderos motivos nunca fueron confirmados ni negados por los integrantes, quienes nunca tuvieron en solitario el éxito que alcanzaron como banda.

Hace unos días, Christian Chávez, quien en la historia daba vida a Giovanni Méndez, se presentó en el podcast de Yordi Rosado, donde reveló que fue la sobrecarga de compromisos y presentaciones los que llevó a que la relación entre las celebs de México se desgastara.

“Son esos momentos que te empieza a cobrar la fama”, explicó.

De acuerdo con el cantante nacido en Texas, el grupo no solo tuvo que lidiar con la explosiva fama que acumularon, sino que luego empezaron a tener problemas con los productores.

“Era muy desgastante, ahí empezaron los primeros chispazos de ansiedad, cuando te vuelves mundialmente famoso y ya no tienes tiempo para descansar. Pero el tiempo te lo va cobrando y a cada uno nos empezó a golpear de manera distinta”, añadió.

A la ansiedad se le sumaron las disputas contractuales, pues pese a las ganancias que producían, ellos recibían una remuneración fija, la cual no se acercaba a lo que generaban.

“Nos hicieron firmar un contrato donde nos dijeron que van a ganar tal, entonces, obviamente, cuando empezamos decíamos ‘¡wow!’, pero nunca pensamos que íbamos a llenar el Coliseo de Los Ángeles”, reveló.

Incluso, pese a ser claves en el éxito de RBD, ninguno tenía los derechos sobre sus personajes o la mercancía en la que aparecían, llegando a ser descalificados sus esfuerzos y reducidos a personajes.

“Nos aplicaron la de ‘son los personajes de la novela, no son ustedes, son personajes de la novela, no son ustedes. Tienen la corbata, entonces eres el personaje de la novela, no eres tú”, agregó.