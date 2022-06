Aunque actualmente se encuentra felizmente casada con el director Paco Álvarez y tienen una hija juntos, su vida no siempre fue un cuento de hadas. Dulce María, exmiembro de RBD, confesó haber sufrido de violencia psicológica y manipulación en sus relaciones pasadas.

La actriz y cantante mexicana creció frente a cámaras. Desde los cinco años, realizaba comerciales de televisión y, poco tiempo después, se unió al elenco del programa infantil “Plaza Sésamo”.

En el ámbito musical, estuvo en varias bandas infantiles como “Kids” y “Jeans”, además de grabar discos que fueron un éxito como “Cuarto para las cuatro”.

Estuvo en varias producciones del cine y la televisión, hasta que en el 2004 le llegó la fama absoluta con la telenovela “Rebelde” y la agrupación “RBD”, las nuevas propuestas de la versión argentina “Rebelde way”, creada por Cris Morena.

Aunque la banda se separó en el 2008, la intérprete de “Roberta Pardo”, marcó los corazones de toda una generación y continúa teniendo una exitosa carrera como actriz y solista. Por ello, fue invitada a un podcast para conversar sobre experiencias duras que ha tenido que sobrellevar.

Dulce María luciendo un atuendo típico de su personaje, Roberta, durante un concierto que dio cuando era parte de "RBD" (Foto: Dulce María / Instagram)

¿QUÉ LE PASÓ A DULCE MARÍA?

El pasado martes 7 de junio se publicó el más reciente episodio del conocido podcast mexicano “Se regalan Dudas”, donde tuvieron como invitada a Dulce María. Entre otros temas, la intérprete de “Inevitable” contó que en algunas de sus relaciones fue víctima de violencia psicológica y manipulación.

“Ahora después de muchos años, entiendo que también me relacioné con gente que era violencia psicológica, y que yo en ese momento no tenía la menor idea ni tenía las herramientas ni tenía nada, ni sabía. Manipulaciones y muchas cosas que ahora lo puedo ver y digo: ‘¡Qué fuerte!’”, confesó la cantante de 36 años.

Cuando era aún una adolescente, la actriz de “Clase 406″ inició sus primeros noviazgos. Sin tener mucha experiencia de cómo funciona el mundo y las personas, se dio cuenta que el balance entre lo que daba y recibía no era justo.

“Empiezas a descubrir el mundo, sales de tu burbuja, que fue a los 16, 17 años y tuve otro tipo de relación, como muy intensa y al final cada una de las personas con las que he estado compartiendo… aprendí mucho, sufrí mucho porque yo daba todo, soy como muy entregada y no era el momento para esas personas”, aseguró.

A pesar de los momentos difíciles, toma la experiencia como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Poder mirar atrás y saber que, ahora, no cometería los mismos errores de quedarse en un lugar que le hace mal.

“Agradezco que salí de eso porque hay gente que sigue ahí, en un ciclo que no te vas porque siempre tienes miedo de quedarte sola”, les dijo a las conductoras del programa, Letty y Ashley. “El perdonarte, el perdonar a alguien que nunca te pidió perdón… tienes tú que hacer tu proceso o de no despedirte, de terminar relaciones importantísimas que no tuvieron despedida o de algo que no se dio, pero todo eso lo agradezco porque he hecho muchísimo trabajo personal”.

¿QUIÉNES ERAN LOS NOVIOS A LOS QUE SE REFERÍA?

Aunque no mencionó nombres, es de conocimiento público que algunas de sus relaciones fueron con celebridades. Además, tomando en consideración las edades que mencionó, muchos fanáticos pueden asumir quiénes fueron los implicados.

Entre sus exparejas están compañeros que trabajaron con ella en “Rebelde”, futbolistas, actores y hasta cantantes estadounidenses. A continuación, te dejamos la lista de las relaciones que se han conocido de la actriz.

Alfonso Herrera , quien hizo de Miguel en la novela “Rebelde” y formó parte de la banda RBD. Además también trabajaron juntos en “Clase 406″ en el 2002.

, quien hizo de Miguel en la novela “Rebelde” y formó parte de la banda RBD. Además también trabajaron juntos en “Clase 406″ en el 2002. Chistopher Uckerman , también formó parte de RBD e interpretó a Diego en la telenovela.

, también formó parte de RBD e interpretó a Diego en la telenovela. Guillermo Ochoa , un famoso arquero de la selección mexicana de fútbol.

, un famoso arquero de la selección mexicana de fútbol. Pablo Lyle , un controversial actor que está en juicio por la muerte de un hombre al que golpeó.

, un controversial actor que está en juicio por la muerte de un hombre al que golpeó. Michael Gurfi, un actor argentino que también compartió créditos con ella en “Rebelde”.

LA RELACIÓN DE DULCE MARÍA CON PACO ÁLVAREZ

Ante las interrogantes de las conductoras del programa, la intérprete de “No sé llorar” también contó cómo conoció a su actual esposo y comentó que, al principio, se resistía a la relación.

Admitió que le puso pruebas a Paco Álvarez, para estar segura que era la persona ideal para ella. Por ejemplo, que sepa respetar sus límites o conversar los problemas en lugar de pelearse.

“Así estuvimos un buen rato hasta que las cosas empezaron a fluir porque empecé a confiar en él, pero fue hasta que yo estuve bien”, comentó.