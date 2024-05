Kevin Spacey es una de las estrellas de Hollywood cuyo talento fue reconocido con varios galardones entre ellos dos Óscar, una como Mejor actor de reparto en “The Usual Suspects” (1996) y la otra como Mejor actor por “American Beauty” (2000). Si bien, alcanzó la cima y se convirtió en un histrión muy cotizado, todo se vino abajo el 30 de octubre de 2017, fecha que el actor Anthony Rapp lo sindicó de haberlo acosado sexualmente cuando tenía 14 años. Según sus palabras, todo ocurrió en una fiesta que había organizado el también productor y guionista. En su defensa, él señaló en un comunicado que no recordaba nada y si en caso tuvo un comportamiento inadecuado, pedía perdón; asimismo, reveló su homosexualidad. Al poco tiempo, varias denuncias en su contra fueron presentadas, todas por abuso sexual y violación en Estados Unidos e Inglaterra. Tras interrogatorios y juicios, en julio de 2023, fue declarado inocente. Ahora que está libre, un documental que fue anunciado antes de que sea absuelto llega a la pantalla. Se trata de “Spacey Unmasked” ¿Cuándo y cómo ver las nuevas acusaciones contra él? en los siguientes párrafos, te lo contamos.

Cabe mencionar que el actor enfrentó nueve cargos de agresión sexual, agresión indecente y, el más grave, de provocar que una persona participara en actividades sexuales con penetración. El Tribunal de la Corona de Southwark de Londres declaró su inocencia, después de que Spacey ganó la demanda civil de 40 millones de dólares que presentó Anthony Rapp en octubre de 2022.

Kevin Spacey es acompañado a un asiento diferente por un funcionario judicial durante su lectura de cargos en el Tribunal de Distrito de Nantucket en Nantucket, Massachusetts, el 7 de enero de 2019 (Foto: Nicole Harnishfeger / POOL / AFP)

¿DE QUÉ TRATA “SPACEY UNMASKED”?

“Spacey Unmasked” narrará el ascenso del histrión hasta las denuncias que acabaron con su carrera. “Es una mirada forense a un hombre que alguna vez fue uno de los actores más admirados y respetados del mundo. Con entrevistas y archivos nunca antes vistos, la serie examina su vida desde la infancia hasta el éxito temprano en Broadway y el posterior ascenso meteórico al estrellato. La espectacular caída en desgracia de Kevin Spacey se produjo en medio de acusaciones de comportamiento sexual inapropiado”, señala la descripción.

“En 2023, Spacey fue absuelto de delitos sexuales contra cuatro hombres en un juicio en el Reino Unido. Esta serie de dos partes investigará la conducta de Spacey y hablará con varios hombres ajenos a ese caso sobre sus experiencias con Kevin Spacey, casi todos los cuales nunca antes habían hablado”, concluye.

La vez que Kevin Spacey llegó a la alfombra roja de los premios Globo de Oro el 12 de enero de 2014 en Beverly Hills, California (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “SPACEY UNMASKED”?

El documental “Spaced Unmasked” será emitido en dos partes: el 6 y 7 de mayo de este 2024 en el Reino Unidos a través de Channel 4. Aún se desconocen las fechas de emisión para Estados Unidos y otros países.

Es preciso mencionar que All3Media International maneja los derechos internacionales de la miniserie, que confirmó un acuerdo con Warner Bros. Discovery; por tanto, llegará a EE.UU. en ID y Max. En tanto, para España y Polonia será a través de televisión de pago y HBO Max, en Italia y Alemania mediante FTA y Discovery+, y para América Latina porMx y Discovery +.

“Para Three Now en Nueva Zelanda, PSB en Dinamarca, YLE en Finlandia, NRK en Noruega, SVT en Suecia y VRT en Bélgica, mientras que RTL en Holanda y Nine Network en Australia tendrán derechos en sus países”, publica Variety.

Cuando Kevin Spacey llegó al Tribunal de la Corona de Southwark en Londres el 13 de julio de 2023 para ser juzgado por la serie de delitos sexuales contra cuatro hombres que se remontan a más de 20 años (Foto: Henry Nicholls / AFP)

LA RESPUESTA DE KEVIN SPACEY AL DOCUMENTAL

A través de un comunicado, enviado a Varity por un representante de Kevin Spacey, este señaló: “Me siento honrado de protagonizar mi primera película con Warner Bros. en muchos años. Espero que la Academia tome nota de algunas de las grandes actuaciones del elenco menos conocido”.