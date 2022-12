Stephen Boss alegró los días de todos los televidentes que sintonizaban “The Ellen DeGeneres Show”. Lamentablemente, el conocido DJ falleció recientemente, dejando atrás a su esposa e hijos. Por ello, queremos repasar uno de sus atributos más característicos, su apodo “tWitch” y qué lo inspiró a hacerlo su insignia.

El miércoles 14 de diciembre, Allison Holker confirmó a People que su marido había fallecido con tan solo 40 años.

“Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo, y liderar con amor y luz lo era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus aficionados”, dijo la cónyuge de 34 años, pero no dio más detalles acerca de la causa de muerte.

Posteriormente, TMZ reportó que el bailarín se habría suicidado. Pese a mostrarse muy alegre y carismático, realmente no sabemos lo que puede estar pasando una persona, por lo que su decisión puede resultar una sorpresa para sus millones de fanáticos.

En estos momentos de tragedia, es inevitable recordar los bellos momentos que pasó en vida y los elementos que lo hicieron más cercano al público. Y uno de ellos es su singular apodo “tWitch”, el cual siempre ha levantado muchas interrogantes acerca de su origen. No busquen más que aquí les contamos la historia.

¿POR QUÉ LE DECÍAN “TWITCH” A STEPHEN BOSS?

Aunque no lo crea, Stephen Boss tomó el sobrenombre “tWitch” (que no tiene nada que ver con la plataforma de streaming) de su antiguo auto, un Toyota Paseo de 1992. En una entrevista con AL.com que realizó en el 2013, el bailarín contó que así es como solía llamar al vehículo de color aguamarina que lo acompañó en varias aventuras.

En momentos, fue su lugar de inspiración para sus coreografías, pese a tener un aspecto “superandrajoso” y que no funcionara bien al punto que a veces “aceleraba solo”.

“Tomé (el nombre) Twitch cuando tenía unos 20 años, porque fue cuando empecé a bailar, a ir a lugares y a enseñar baile. Mucho de mi conocimiento de baile y muchos de mis pensamientos de baile se desarrollaron en ese auto. Conducir de un lugar a otro. Ya sea a Huntsville, Tuscaloosa, Bessemer, Birmingham, lo que sea. Coreografiaba en el coche”, explicó en aquella época.

Stephen tWitch Boss fue semifinalista de “The Wade Robson Project”, un programa de concurso de talento de MTV, antes de integrar “So You Think You Can Dance” (Foto: Stephen tWitch Boss / Instagram)

Considerando que el baile fue algo tan importante en su vida, cuando saltó a la fama en “So You Think You Can Dance”, decidió que ese sería su nombre emblema por el que la gente lo reconociera.

“Si no hubiera hecho ‘So You Think You Can Dance’, habría ido a la Marina. Así que todo lo que estoy experimentando en este momento es por el programa”, agregó.

LA PARTICIPACIÓN DE STEPHEN “TWITCH” BOSS EN “SO YOU THINK YOU CAN DANCE”

Stephen Boss se hizo conocido en el programa de concursos de baile de Fox, “So You Think You Can Dance”. donde participó en la cuarta temporada de 2008. Aunque no llegó a ganar en esa ocasión, regresó en varias entregas posteriores para las ediciones All-Star y como juez del programa.

Formar parte del programa de televisión le dio cierta notoriedad, pero no hasta que se integró a “The Ellen DeGeneres Show” en el 2014 que se volvió la celebridad que era hasta antes de su muerte.