“Strange Planet” es una serie animada creada por Nathan W. Pyle y Dan Harmon, quien está detrás de la exitosa ficción “Rick and Morty” para Apple TV+. La ficción de 10 episodios se ambienta en un mundo caprichoso de rosas y morados de algodón de azúcar, y sigue a unos seres azules identificables que exploran lo absurdo de las tradiciones humanas cotidianas.

La comedia de ciencia ficción basada en la novela gráfica homónima más vendida del New York Times y en el fenómeno de las redes sociales del mismo nombre cuenta con Amalia Levari como showrunner y con Alex Bulkley, Corey Campodonico, Lauren Pomerantz, Amalia Levari y Taylor Alexy Pyle como productores ejecutivos.

En julio de 2023, Tunde Adebimpe (“Rachel Getting Married”), Demi Adejuyigbe (“The Amber Ruffin Show”), Lori Tan Chinn (“Awkwafina Is Nora from Queens”), Danny Pudi (“Community”) y Hannah Einbinder (“Hacks”) fueron elegidos para el elenco de voces de la serie “Strange Planet”.

Los seres azules averiguando las costumbres humanas en la serie animada "Strange Planet" (Foto: Apple TV+)

¿DE QUÉ TRATA “STRANGE PLANET”?

De acuerdo con la descripción de Apple TV+, “‘Strange Planet’ es una mirada hilarante y perspicaz a un mundo distante no muy diferente al nuestro. Ambientados en un mundo caprichoso de rosas y morados de algodón de azúcar, seres azules identificables exploran lo absurdo de las tradiciones humanas cotidianas”.

La finalidad de estos seres azules es tratar de comprender las complejidades y los matices de los rasgos humanos.

¿CÓMO VER “STRANGE PLANET”?

“Strange Planet” se estrenará en Apple TV+ el miércoles 9 de agosto de 2023, por lo tanto, para ver la nueva serie animada solo es necesaria una suscripción a la plataforma de streaming.

Los nuevos episodios de “Strange Planet” se emitirán semanalmente todos los miércoles en Apple TV+ hasta el 27 de septiembre de 2023.

TRÁILER DE “STRANGE PLANET”

ACTORES DE “STRANGE PLANET”

Tunde Adebimpe

Demi Adejuyigbe

Lori Tan Chinn

Danny Pudi

Hannah Einbinder

James Adomian

Cedric Yarbrough

Beth Stelling