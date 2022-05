La cuarta temporada de “Stranger Things” es uno de los estrenos más esperados de este año. Y es que, después de un largo retraso, en gran parte debido a la pandemia, el público finalmente podrá disfrutar de los nuevos episodios de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer.

Desde que “Stranger Things” lanzó su primera temporada en Netflix en 2016, la serie ha acumulado una gran cantidad de fanáticos y se convirtió en uno de los éxitos más grandes de la plataforma de streaming. Además, lanzó a la fama a los actores Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour y Winona Ryder, y muchos otros más.

Luego de casi tres años de espera, el estreno de la cuarta temporada de “Stranger Things” está a la vuelta de la esquina. A diferencia de las anteriores, la serie será emitida en dos partes. La primera se publicará el 27 de mayo y la segunda el 1 de julio de 2022. En esta entrega, Sadie Sink analiza cómo su personaje Max lidiará con la muerte de su hermano Billy.

La actriz Sadie Sink interpreta a Max en “Stranger Things” (Foto: Netflix)

¿CÓMO LA MUERTE DE BILLY AFECTA A MAX EN LA TEMPORADA 4 DE “STRANGER THINGS”?

La actriz Sadie Sink, quien interpreta a Max, habló con “Radio Times” sobre cómo la pérdida de Billy afectará a su personaje en la cuarta temporada de “Stranger Things”. Si bien no entró en detalles sobre la historia exacta de Max en la temporada 4, Sink ha revelado que su personaje pasará por “algunas cosas difíciles este año”.

“Quiero decir, sí, tuvo algunas cosas pesadas este año. Fue un buen desafío descubrir cómo se veían estos tipos de [estados de ánimo] en Max y encontrar algo que se sintiera fiel a ella. La escritura fue realmente buena. Así que hizo mi trabajo mucho más fácil”, dijo la actriz.

Sink también describió la temporada 4 como “un poco más humana” que las temporadas anteriores, y detalló cómo la nueva entrega contiene contenido que sintió que debía manejarse con más delicadeza que el tema abordado anteriormente en la serie.

Max tendrá que lidiar con la muerte de su hermano Billy (Foto: Netflix)

“Fue un proceso más cuidadoso de lo que creo que estaba acostumbrado en temporadas anteriores. Porque, quiero decir, siempre lidiamos con elementos sobrenaturales y cosas pesadas como esa. Pero la temporada 4 se siente un poco más humana. Así que requirió un poco más de atención y enfoque”, afirmó Sadie Sink.

En anteriores entregas, la relación de Max con Billy se exploró bastante a fondo, mientras que su relación con el resto de su familia apenas se abordó. Sin embargo, sí se dieron a conocer detalles del pasado de Billy que lo marcaron.

Por ejemplo, se reveló que el padre de Billy (el padrastro de Max) abusaba físicamente de Billy, lo que Billy luego se desquitó con Max. Esto trae a colación la preocupación de que el padrastro de Max pueda abusar de ella ahora que Billy se ha ido.

La cuarta temporada de la serie de Netflix se estrenará el viernes 27 de mayo (Foto: Netflix)

Esto, por supuesto, es solo una especulación y no se puede confirmar hasta que se publiquen los nuevos episodios. Si bien Sink ha declarado que Max tendrá una buena cantidad de problemas en la nueva entrega, ha tenido mucho cuidado de no revelar ningún detalle, por lo que no se pueden sacar conclusiones completas.

Como señala “Screenrant”, al final de la temporada 3, Max todavía vive en Hawkins, donde aún residen la mayoría de sus amigos, por lo que, pase lo que pase, es probable que no tenga que enfrentarlo sola. Aún así, no se puede decir nada con certeza hasta ver los nuevos episodios de la temporada 4 de “Stranger Things” que se estrenará en Netflix el 27 de mayo.