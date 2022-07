“Running up that hill” es la canción de Max en “Stranger Things”. Por ello, durante la temporada 4, se dio bastante protagonismo al tema, lo cual ha repercutido entre los fanáticos de la serie de Netflix. Ahora el tema está posicionado en listas de éxitos en diversos países y estuvo número uno durante un breve momento. Todo esto ha aumentado los ingresos de la autora, Kate Bush.

Originalmente, la canción fue lanzada en 1985, dentro del álbum titulado “Hounds of love”. En su momento, esto marcó el regreso de la británica luego de su disco “The Dreaming”, publicado tres años antes.

Dado que la temporada 4 de “Stranger Things” se ubica en 1986, tiene sentido que haya sido una canción popular que el personaje de Sadie Sink amara.

La actriz Sadie Sink como Max durante la cuarta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTO RECIBIÓ KATE BUSH POR PRESTAR “RUNNING UP THAT HILL” A “STRANGER THINGS”?

De acuerdo con Luminate, una empresa que tiene experiencia analizando datos de la industria del entretenimiento, el aumento de reproducciones de la canción “Running up that hill” se ha traducido en una suma importante.

Desde el estreno de la temporada 4 de “Stranger Things”, hasta el 23 de junio, Kate Bush podría haber recibido un aproximado de 2,3 millones de dólares. Al principio, estuvo ganando 250 mil dólares semanales, pero entre el 16 y 23, habría logrado conseguir un millón.

Cabe mencionar que ella es la única autora del tema y lo produjo en su propia discográfica “Noble & Brite”, por lo que se lleva la mayoría de las ganancias derivadas de las reproducciones y de poseer los derechos sobre la grabación.

Según Quartz, tiene un acuerdo de distribución con Warner Music Group, por lo que les paga el 20% de los ingresos.

¿POR QUÉ LA CANCIÓN DE KATE BUSH SE HA VUELTO TAN CONOCIDA?

Definitivamente, la serie de “Stranger Things” ha tenido mucho que ver, tanto directa como indirectamente. En otras palabras, ha sido un efecto de bola de nieve. Por supuesto, la emotiva conexión que la canción tiene con el personaje de Max, no solo siendo su tema favorito, sino lo que la salva de Vecna, ha calado en los espectadores, quienes ahora lo asocian con eso.

“La pusieron en un sitio muy especial”, explicó Kate Bush a BBC. “Encontraron una forma preciosa para que la canción fuera vista de una forma positiva: es como un talismán para Max. Y es muy emotivo, la verdad”.

Sin embargo, también han estado involucrados otros factores. Dentro de las plataformas de streaming, ha tenido más de 465 millones de reproducciones en todo el mundo y ha ocupado los primeros puestos en las listas de diversos países.

Primer lugar: Australia, Bélgica, Irlanda, Nueva Zelanda y el Reino Unido

Australia, Bélgica, Irlanda, Nueva Zelanda y el Reino Unido Segundo lugar: Canadá y Grecia

Canadá y Grecia Tercer lugar: Francia

Francia Cuarto lugar: Estados Unidos

De la misma forma, “Running up that hill” también se ha viralizado en TikTok, una de las redes sociales más populares del momento que ayuda bastante a los artistas a hacer conocido su trabajo. Hasta el momento, se han producido más de 1,8 millones de videos que utilizan la canción como sonido.

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA FORTUNA DE KATE BUSH?

Antes de la popularización de su canción “Running up that hill” este año, Kate Bush ya tenía una fortuna considerable debido al éxito que tuvieron sus álbumes en su tiempo. Se calcula que era de alrededor de 60 millones de dólares.

Esto ha sido resultado de sencillos como “Wuthering Heights”, “Babooshka”, “King of the mountain” y “The man with the child in his eyes”.