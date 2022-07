El actor David Harbour cumple un papel importante en “Stranger Things” al interpetar a Jim Hopper, un jefe de policía de Hawkings que, al igual que varios de los niños protagonistas, se involucra de alguna manera u otra con todo lo paranormal que sucede en los capítulos.

Aunque ahora es difícil imaginar a Netflix sin esta producción y todas sus temporadas venideras, al inicio todo era muy incierto, incluso para los productores y actores, quienes temían a un posible fracaso si es que el público no daba una buena aceptación y, evidentemente, Harbour no fue la excepción.

Para suerte de cada uno de los que hacen posible esta historia, “Stranger Things” no solo dejó grandes críticas, sino que se convirtió en una de las principales series producidas y emitidas por la cadena de streaming en toda su historia, batiendo récords que significaron también el éxito económico para todas las partes involucradas.

El actor David Harbour como Jim Hopper durante la cuarta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

DAVID HARBOUR CREÍA QUE IBAN A CANCELAR “STRANGER THINGS” LUEGO DE LA PRIMERA TEMPORADA

Para continuar con la promoción de la serie, análisis y descubrimiento de anécdotas y detalles, David Harbour concedió una entrevista con el programa “The One Show” de la BBC, en la que se hablaron de varios temas acerca de la producción de Netflix.

En un determinado momento, el actor de 47 años de edad se sinceró con todos los presentes y reveló que, en plena grabación de la primera temporada, creyó que la serie seria un total fracaso y que sería cancelada.

Es por ello que en su mente estaba claro que no iba a haber segunda temporada. Sin embargo, los resultados de “Stranger Things” fueron totalmente diferentes y ahora ya se está trabajando en la quinta parte de la historia.

¿POR QUÉ DAVID HARBOUR PENSÓ QUE “STRANGER THINGS” IBA A SER CANCELADA?

En la entrevista ya mencionada, Harbour reveló que estaba asustado porque creía que la serie sería cancelada, ya que, según él, los capítulos serían vistos por una cantidad escasa de televidentes.

“A la mitad recuerdo que mi peluquera se me acercó y me dijo que esto no iba a funcionar. Cuando terminamos pensé que no íbamos a tener segunda temporada y que seríamos el primer programa de Netflix sin segunda temporada. Pensé que nadie lo vería y que seríamos un desastre”, argumentó el actor.