En la penúltima temporada de “Stranger Things”, Vecna se presentó como el villano más poderoso de la serie de Netflix y asesinó a sus primeras víctimas. Aunque al principio se desconocía sus verdaderas motivaciones cerca del final de la cuarta entrega se reveló que buscaba crear una puerta entre el mundo real y el Upside Down.

Para lograrlo utilizó a algunos adolescentes atormentados de Hawkins. La primera víctima fue Chrissy Cunningham, quien tenía traumas provocados por su madre, el siguiente fue el reportero del periódico escolar Fred Benson, que escapó de un accidente automovilístico mortal y el jugador de baloncesto Patrick McKinney, quien tenía un padre abusivo.

Asimismo, Vecna atormentó a Max y Nancy aprovechando sus recuerdos traumáticos, ambas perdieron personas importantes para ellos, Billy y Barb, respectivamente. De hecho, la primera estuvo en el Mindscape de One y vio los cuerpos de las primeras víctimas de la cuarta temporada de “Stranger Things”. ¿Por qué el villano conserva sus cuerpos?

Vecna conserva a sus victimas en su Mindscape en la cuarta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ VECNA CONSERVA LOS CUERPOS DE SUS VÍCTIMAS?

Es necesario aclarar que solo los cuerpos de las últimas victimas de Vecna están en su Mindscape, ellas están atrapadas en unas enredaderas en estructuras similares a troncos, es decir, su madre, hermana y los niños de Hawkins Lab no están en ese lugar.

Además, no se trata de los cuerpos reales de Chrissy y Fred, ya que esos continúan en el mundo real. De hecho, fueron encontrados por la policía, que responsabilizó a Eddie Munson por sus muertes.

Por lo tanto, Vecna toma la esencia de sus víctimas después de matarlas y las conserva en su Mindscape para lograr abrir la puerta entre el mundo real y el Upside Down. El Dr. Brenner señaló que para One no basta con asesinar, por eso “consume” a sus víctimas.

Entonces, ¿qué busca Vecna además de abrir la puerta? ¿quiere formar un culto? De acuerdo con Screen Rant, el primer episodio de la cuarta temporada de “Stranger Things” incluye una pista importante sobre el plan de Henry.

Durante un juego de rol del “The Hellfire Club”, se menciona que el Culto de Vecna se quitó las capuchas para revelar rostros reconocibles. ¿Significa que Chrissy, Fred y las otras victimas son parte del culto y se enfrentarán a los protagonistas de la serie de Netflix en la temporada final?