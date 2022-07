Los dos últimos episodios de la cuarta entrega de “Stranger Things” se estrenaron en Netflix el 1 de julio de 2022 y aunque la temporada final de la serie creada por los hermanos Duffer llegará a la plataforma streaming recién en el 2024 existen varias teorías sobre lo que sucederá en el desenlace de esta historia.

La anterior entrega incluyó muchos momentos de suspenso y la muerte prematura de uno de los personajes favoritos de los fans, por lo tanto, muchos se preguntan quién será la próxima víctima.

Por supuesto, hay personajes que tienen más probabilidades de morir en la quinta temporada de “Stranger Things”, incluso los protagonistas de la ficción de Netflix podrían perder la vida en los próximos episodios. Por eso, Screen Rant compartió una lista con los que tienen más posibilidades de encontrar un final prematuro.

LOS 10 PERSONAJES CON MÁS POSIBILIDADES DE MORIR EN “STRANGER THINGS 5″

10. Dmitri

Dmitri es el tipo de personaje secundario adorable que suele morir en programas como “Stranger Things”, por lo tanto, podría volver para ayudar a Hopper, Joyce y Murray, y encontrar su final en el proceso.

Tom Wlaschiha como Dmitri Antonov en la cuarta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

9. Sullivan

El teniente coronel Sullivan cree que el mal que rodea a Hawkins es ocasionado por Eleven, así que ha intentado matarla en varias ocasiones. Tal vez en los nuevos capítulos descubra la verdad poco antes de encontrar la muerte.

Sullivan, ¿morirá en la quinta temporada de "Stranger Things"? (Foto: Netflix)

8. Robin

A pesar de que se unió al grupo principal recién en la tercera temporada, Robin es parte fundamental de la pandilla. ¿Tendrá su “momento heroico” en la próxima entrega? Probablemente intente salvar a Steve o Nancy.

Robin podría sacrificarse en la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

7. Argyle

Argyle no tardó en acoplarse al grupo, incluso ayudó a Eleven en su intento de proteger a Max. En los próximos episodios, la historia de este personaje podría desarrollarse más, pero también podría sacrificarse por Jonathan y sus nuevos amigos.

Eduardo Franco como Argyle en la cuarta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

6. Jonathan

En la cuarta temporada de “Stranger Things”, Jonathan fue el apoyo emocional de Will y aunque hay mucho que aún puede agregar a la trama, su futuro es incierto, no solo por el peligro que representa Vecna y el Upside Down sino por el triángulo amoroso entre él, Nancy y Steve.

Jonathan Byers fue el soporte emocional de Will en la cuarta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

5. Steve

Precisamente, Steve Harrington es otro de los personajes con más probabilidades de morir en los últimos episodios de la serie de Netflix, ya que ha puesto su vida en riesgo por proteger a su grupo y no hay duda de que podría convertirse en el salvador de la pandilla.

Steve Harrington podría sacrificarse en la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

4. Will

Desde su primer contacto con el Upside Down, Will Byers no ha vuelto a ser el mismo, de hecho, las teorías de los fans señalan que tiene una conexión con ese lugar y podría ser la clave para derrotar a Vecna.

Will, ¿realmente tiene una conexión con el Upside Down? (Foto: Netflix)

3. Máx

El estado vulnerable de Max y su posible conexión con Vecna la convierten en una potencial víctima de la temporada final de “Stranger Things”. No obstante, dicho vínculo también la vuelve una gran pieza en contra de Vecna.

Max en su estado más vulnerable al final de la cuarta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

2. Eleven

En la penúltima entrega de la ficción de los hermanos Duffer, Eleven recuperó sus poderes y con ellos la posibilidad de destruir a Vecna y el Upside Down, sin embargo, eso requerirá tal energía que el personaje interpretado por Millie Bobby Brown podría sacrificarse por Hawkins y sus amigos.

Eleven podría morir luchando contra Vecna en la temporada final de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

1. Vecna

La quinta temporada se enfocará en la lucha de los protagonistas por deshacerse de Vecna/ One, quien ha demostrado ser muy poderoso. No obstante, al ser el villano de la historia no hay duda que será derrotado, aunque eso implique varios sacrificios.