¿Crees que la segunda parte de “Stranger Things 4″ podría mostrarnos la muerte de alguno de los personajes más queridos de la exitosa serie de Netflix? Aunque cueste creerlo, parece que esto podría suceder, ya que uno de los creadores deslizó esa posibilidad, preocupando a todos los fanáticos, quienes ya saben que cuando se lanza una advertencia, esta se llega a cumplir.

A raíz del aviso, que ya mantiene en expectativa y ha desertado las alarmas en los seguidores, te detallamos qué fue lo que dijo exactamente su director Ross Ruffor.

"Stranger Things" es una serie de televisión web estadounidense de suspenso y ciencia ficción (Foto: Netflix)

¿LA MUERTE ACECHA LA SEGUNDA PARTE DE “STRANGER THINGS 4″?

Una de las alertas que generó preocupación es que la muerte acecha la segunda parte de la serie, convirtiéndola más terrorífica que sus predecesoras, justo en la recta final que tendrá solamente dos episodios. Cabe precisar que el estreno del volumen dos será el próximo 1 de julio en Netflix.

“Realmente no quiero decirlo, pero me preocuparía que los personajes entraran en el Volumen 2, seguro. Espero que ese sea el sentido porque es una temporada más oscura y los niños ya no son niños; y hay una especie de sentimiento ominoso de que las cosas podrían no ir bien. Ahora, si mueren o no, es algo que tendrás que mirar”, señaló Ross Duffer a Variety.

Dichas palabras fueron suficientes para que todos se encuentren ansiosos por el estreno de la segunda parte.

"Stranger Things" se sitúa en el pueblo ficticio de Hawkins, en el estado Indiana, Estados Unidos, durante los años ochenta (Foto Netflix)

¿QUIÉN MORIRÁ?

“Me sabe mal decir ‘emocionado’, pero estoy emocionado de que la gente esté preocupada. Y deben estarlo. Por todos”, añadió el creador. De esta forma, nos preguntamos quién morirá.

Aunque no se tiene pistas, podemos recoger lo que han hecho o dicho los actores, respecto a la advertencia. Por ejemplo, Millie Bobbie Brown dijo que el elenco se había vuelto tan grande que para tomarse una foto, bromeó que debían empezar a matar gente.

Respecto a Hopper de David Harbour, este podría ser el personaje más seguro de cara al final, precisa Variety. Y es que si tomamos en cuenta que una vez engañaron con su muerte, sería ilógico que vuelvan a matarlo, aunque todo puede suceder. Así que tendremos que esperar a ver los episodios.