La temporada 4 de “Stranger Things” llegó a su fin hace poco y respondió varias preguntas que se tenían desde la primera entrega. Además, la muerte de Eddie, luego de su increíble escena tocando la canción de Metallica, le tocó el corazón a más de uno. Aunque lo cierto es que, considerando todos los peligros que deben enfrentar constantemente, han ocurrido pocas bajas en el reparto.

Millie Bobby Brown saltó a la fama con su papel de Eleven en la serie creada por Matt y Ross Duffer. Previamente, la joven actriz británica había tenido pequeñas apariciones en series como “Once upon a time in Wonderland”, “Modern Family” y “Grey’s Anatomy”.

Por su parte, los hermanos Duffer, también tuvieron poca experiencia antes de adentrarse a este megaproyecto de Netflix. Sin embargo, lograron crear este increíble universo que es una oda a las películas de los 80′s y los clásicos del terror.

En la primera parte de la temporada 4 de "Stranger Things", Mike va a visitar a Eleven y Will a California (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ MILLIE BOBBY BROWN LLAMÓ COBARDES A LOS HERMANOS DUFFER?

Millie Bobby Brown, la actriz que interpreta a Eleven en “Stranger Things” se ha mostrado crítica ante algunas decisiones que han tomado los hermanos Duffer en cuanto al desarrollo de los eventos. Su principal cuestionamiento está relacionado a la poca cantidad de muertes que hubo esta última temporada 4.

“El elenco es demasiado grande. Ni siquiera pudimos tomar una foto grupal anoche porque éramos como 50. Yo dije: ‘Tienen que empezar a matar gente’. Los hermanos Duffer son dos ‘sensitive sallies’ que no quieren matar a nadie. Tenemos que ser ‘Game of Thrones’”, comentó la joven actriz a “The Wrap”

“Sensitive sallies” es una expresión en inglés que se utiliza para referirse a hombres muy emocionales o sensibles.

¿QUÉ RESPONDIERON LOS HERMANOS DUFFER ANTE LAS CRÍTICAS DE MILLIE BOBBY BROWN?

Durante una entrevista con el podcast “Happy Sad Confused”, se le preguntó a Matt Duffer sobre lo que había mencionado Millie Bobby Brown. El creador de la serie decidió tomarlo con humor.

“Dijo que éramos ‘sensitivie sallies’. Es muy graciosa. Créanos, hemos explorado todas las opciones en la sala de redacción”, explicó.

No obstante, luego profundizó en su respuesta, ahora con un todo más serio, asegurando que la serie que realizan es muy diferente a la de HBO.

“No somos ‘Game Of Thrones’. Esto es Hawkins, no es Westeros. El programa ya no sería ‘Stranger Things’, porque tienes que tratarlo de manera realista, ¿cierto?”, aclaró el showrunner.

En anteriores entrevistas, los hermanos Duffer habían asegurado que aplazaron la muerte de Bob, pues no querían despedirse del querido personaje. Sin embargo, para esta entrega, mataron rápidamente a Chrissy y Eddie, pese que este último se volvió uno de los favoritos del público.

“Este soy yo, básicamente, defendiéndome de las acusaciones de Millie Bobby Brown. No tiene nada que ver con mi sensibilidad. Así que ahí tienes, Millie”, finalizó.