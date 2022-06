“Strangers Things” 4 es una de las series más populares de Netflix, pero también una de las que más dudas ha generado entre sus seguidores, pues el destino de muchos personajes está en peligro, así como misterios del pasado regresan.

La cuarta temporada de la serie, además, tiene como añadido que los episodios son mucho más largos, durando más de una hora, y se ha dividido en dos partes, con la segunda a pocos días de su estreno.

Sin embargo, aunque la producción ha mejorado mucho para esta nueva entrega, incluyendo el valor de cada episodio, que es uno de los más altos de la historia, hay detalles que se han escapado y que Matt y Ross Duffer deben reparar.

Noah Schnapp es Will Byers en 'Stranger Things' (Foto: Netflix)

EL CUMPLEAÑOS DE WILL EN “STRANGER THINGS”

Uno de estos cabos sueltos es el cumpleaños de Will Byers, pues, de acuerdo con el canon de la serie, diversos eventos ocurrieron el 22 de marzo, día en el que Joyce Byers (Winona Ryder), la madre del adolescente, asegura que es el cumpleaños de su hijo.

Aunque podría parecer un detalle sin importancia, lo cierto es que los productores admitieron recientemente que arruinaron su propia continuidad, y deben pensar cómo reparar este vacío.

“La respuesta honesta es, claramente como los personajes del programa, también nos olvidamos del cumpleaños de Will. Entonces, el debate ahora es si ajustamos el cumpleaños de Will o simplemente dejamos que sea realmente triste”, comentaron.

Para repararlo, los hermanos Duffer indicaron que evalúan hacer un “George Lucas”. Es decir, modificar elementos del pasado para intentar darle sentido a lo ocurrido en pantalla.

“También tenemos cosas de George Lucas que la gente no conoce”, señalaron los Duffer, además de revelar de que han hecho modificaciones en el volumen 1 de la temporada 4, por lo que alterar el cumpleaños de Will no sería nada nuevo.

Sobre cómo planean modificar lo ocurrido, los Duffer indicaron que evalúan cambiar el diálogo donde Winona comenta el cumpleaños de su hijo, para que sea “mayo” en lugar de “marzo”, pues en inglés “march” y “may” suenan muy parecido y no afectarán la escena.

