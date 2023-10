Susana González ha sido elegida para protagonizar la nueva telenovela de TelevisaUnivision, “Tu vida es mi vida”. La producción mexicana ya empezó a grabarse con ella a la cabeza, siendo este un nuevo logro para su carrera, algo que en el pasado pensó que no lograría.

La actriz de 50 años de edad reveló que creía que jamás le darían un papel protagónico, generando el asombro en la opinión pública y en los medios de comunicación, ya que ahora pocas personas se la imaginan interpretando roles secundarios.

Ante esas declaraciones, González también explicó los motivos por los que creyó eso al inicio de su carrera, así que ahora vamos a detallar el porqué pensó que nunca le darían un papel importante en las telenovelas.

Susana Gonzáles y Valentino Lanús son los protagonistas de "Tu vida es mi vida" (Foto: TelevisaUnivision)

¿POR QUÉ SUSANA GONZÁLEZ PENSÓ QUE NO LE DARÍAN PAPELES PROTAGÓNICOS?

En un encuentro con diferentes medios de comunicación, la actriz Susana González aseguró que no esperaba que le dieran roles protagónicos si es que la contrataban para participar en alguna telenovela.

Según ella, tenía esa inseguridad debido a rasgos físicos y que no estaban acordes a lo que, normalmente, se veía en las protagonistas por aquellas épocas. Pero grande fue su sorpresa cuando la vida la llevó por caminos que no imaginaba.

“Desde que estaba en la escuela de actuación, yo dije ‘no voy a ser protagonista’, no porque yo no quisiera, ese era mi deseo, pero pensé que por mi estatura, a lo mejor porque no tenía los ojos azules, muchas cosas”, comentó Susana González.

SU PRIMER PROTAGÓNICO

Cuando inició sus trabajos, como la mayoría de actrices jóvenes, Susana González estuvo dándole vida a personajes secundarios en algunas novelas, pero su talento impresionó al punto de que decidieron darle su primer papel como protagonista.

Esto fue en el año 2002, cuando estelarizó la telenovela “Entre el amor y el odio”, bajo el papel de Ana Cristina Robles. Desde entonces. su carrera ha ido en constante ascenso, afianzándose como una de las recurrentes protagonistas de producciones mexicanas.

“Tal vez voy a hacer personajes de carácter, eso era mi intención y ese era como que mi sueño y cuando me llegó la primera propuesta con Salvador Mejía para ser protagonista yo dije ‘esto va a ser como un parteaguas de mi carrera’”, añadió.