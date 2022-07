El sueño de muchos actores en Hollywood es realizar una gran cantidad de películas, ganar mucho dinero y alcanzar la fama mundial, tal y como Sylvester Stallone lo hizo gracias, principalmente, a su papel de Rocky Balboa, el cual se convirtió en un clásico con el pasar de los años y le valió para ser recordado por millones de personas en todo el mundo.

El también intérprete de Rambo actualmente tiene 76 años y, evidentemente, ya no luce de la misma forma física cuando realizó los papeles de acción, pero ello no quiere decir que no mantenga una apariencia bien trabajada para su edad, demostrando que no importa absolutamente nada cuando alguien se propone una meta.

Teniendo en cuenta el pasar de los años, la evolución del tiempo y demás, haremos un repaso por la transformación física de Sylvester Stallone desde que fue ganando reconocimiento en su carrera profesional de actor.

LA TRANSFORMACIÓN FÍSICA DE SYLVESTER STALLONE CON EL PASAR DE LOS AÑOS

Sylvester Stallone consiguió la tan ansiada fama mundial en 1976 tras el estreno de Rocky, película que él mismo escribió y protagonizó. En aquella época él tenía solo 30 años de edad y ya estaba siendo nominado como mejor actor en los premios Óscar, augurándole una carrera prometedora tras ese trampolín.

Para entonces, Stallone tenía una forma física envidiable que quedó evidenciada en cada escena sobre el ring de Rocky y de cada una de sus secuelas. Es más, en tal filme el personaje principal mostraba sus entrenamientos antes de pelear contra Apollo Creed, demostrando que su condición era extraordinaria.

Sylvester Stallone interpretando a su personaje de Rocky Balboa

Con el pasar de los años, la saga fue incrementándose con más películas, pero el actor no se encajonó en un solo personaje, así que participó dellargometraje de “Rambo”, un soldado de increíble musculatura, cabello largo y que se caracterizaba por ser alguien muy aguerrido para las misiones que se le encargaba.

En 1982 llegó la primera película de la extensa saga, en la que el actor de origen italiano mostró un cuerpo mayor trabajado y más experiencia frente a cámaras, provocando muchos suspiros seguramente en la fanaticada de aquellos años.

El personaje de Rambo también inmortalizó al actor Sylvester Stallone

Después de aquellos personajes, Stallone realizó varias películas de acción, suspenso y hasta infantiles, pero no tendría papeles tan marcados y que hicieran notar su presencia como un ya experimentado artista en este rubro.

En 2010 volvió a brillar con “Los Indestructibles”, una nueva película dirigida y protagonizada por él mismo, en la que reúne a varios actores reconocidos de acción, quienes interpretan a varios personajes que forman un grupo que realizan las más complicadas misiones de acción.

Aunque ya tenía más de 60 años en ese filme, su condición física se mantenía intacta, lo cual le facilitaba la realización de las complicadas grabaciones.

Sylvester Stallone protagoniza la película "Los Indestructibles"

Con 76 años de edad, el actor estadounidense está a poco de estrenar la cuarta parte de “Los Indestructibles”. Se sabe que dicha película verá la luz en el 2022, pero no hay una fecha confirmada, por lo que habrá que mantenerse a la expectativa de cualquier nueva información al respecto.