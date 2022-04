En tres cintas, Sylvester Stallone juntó a grandes personajes de cintas de acción en un grupo de cazarrecompensas en la épica trilogía de “Los indestructibles” o “Los mercenarios”, cuyas entregas fueron un éxito en taquilla.

Los Indestructibles es, junto con Rambo y Rocky, las sagas más populares y rentables de Sylvester Stallone, quien no pudo, lamentablemente, replicar su éxito con sagas como “Judge Dredd” (El juez) o Cobra.

Las películas, producidas por el propio Stallone, se encargaron de juntar a veteranos actores de cintas de acción como Jean Claude Van Damme, Steven Seagal, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Antonio Banderas, entre otros.

Los indestructibles fue estrenada en 2010 (Foto: Difusión)

Además, incluyó a nuevos talentos y otros que de a pocos se abrían paso en el sétimo arte como Jason Statham, Liam Hemsworth, Ronda Rousey, entre otros.

Y si bien el actor solicitó grabar sus escenas, manteniéndose en forma a pesar de su edad (75 años), lo cierto es que en más de una oportunidad salió lastimado, aunque ninguna como la que ocurriría durante la filmación de Los indestructibles 1.

SYLVESTER STALLONE SE ROMPIÓ EL CUELLO EN LOS INDESTRUCTIBLES

Durante las grabaciones de la cinta, el equipo de Barney Ross (Stallone) debía chocar con los mercenarios de Monroe (Eric Roberts), cuando un mal movimiento terminó lesionándolo.

“Había siete tipos pegándose los unos a los otros, cada uno más fuerte que el siguiente. Sin bromas, nuestros dobles estaban clamando misericordia”, explicó entre risas.

MÁS INFORMACIÓN: Sylvester Stallone y la vez que estuvo a punto de morir cuando grababa Rocky IV

No obstante, fue cuando chocó cuando su personaje chocó con Dan Paine (el exluchador profesional Stone Cold Steve Austin) que terminó por lesionarse el cuello.

“De hecho, mi pelea con “Stone Cold” Steve Austin fue tan fiera que acabé con una fractura en el cuello. No bromeo. No se lo he dicho a nadie, pero después tuve que someterme a una operación muy seria”, reveló.

Tras esto, el actor, que en ese momento tenía 63 años, tuvo que verse obligado a llevar un pedazo de metal que lo ayudaba con sus movimientos.