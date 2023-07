Cada vez falta menos para el matrimonio de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, uno de los eventos más importantes del 2023, en el que la Marquesa de Griñón se unirá al polémico empresario del que estuvo muy cerca de separarse hace menos de un año.

Como se recuerda, las celebs de España pasaron por una crisis cuando se destapó la infidelidad de Onieva con otra joven, y aunque permanecieron separados unos meses, pronto retomarían su relación y sus planes de matrimonio.

Para la ceremonia están dispuestos desde un palacio hasta 400 invitados, además del interés de los millones de seguidores de la pareja, quienes vivieron una intensa historia de amor antes de llegar al altar.

La Marquesa de Griñón conoció a Iñigo Onieva en 202 (Foto: Tamara Falcó / Instagram)

LA HISTORIA DE AMOR DE IÑIGO ONIEVA Y TAMARA FALCÓ

La pareja se conoció en 2020, pocas semanas antes de que la pandemia causara estragos a nivel económico y social en el país. Todo empezó en el cumpleaños de Luis Bergel, una amiga en común de las figuras, quien organizó su fiesta en una finca de Extremadura.

Tras interactuar en la fiesta, la chispa surgió y concretaron algunas citas. Incluso, aunque Tamara admitió que no veía muchos puntos en común, aceptó salir, haciendo oficial su relación en las últimas semanas del mismo año. La irrupción de Iñigo obligó a más de un interesado en investigar quién era el misterioso personaje que se había robado el corazón de la Marquesa de Griñón.

Fue así como se reveló que se trataba del hermano de la actriz Alejandra Onieva y se dedicaba al diseño de coches y las relaciones públicas, acostumbrado al estilo de vida de Tamara, por lo que ambos encajaron a la perfección en el entorno del otro. Todo era felicidad y las campanas de boda ya sonaban a lo lejos.

La propuesta no tardó y en setiembre del 2022, como parte de la celebración de su aniversario, Iñigo sorprendió a la colaboradora de “El hormiguero” y le pidió matrimonio. Con un anillo de diamantes que simulaba unas lágrimas, el empresario se comprometió ante el aplauso de sus seguidores.

Luego de muchas idas y venidas, la socialité y diseñadora española Tamara Falcó y su novio Iñigo Onieva se comprometieron (Foto: Tamara Falco / Instagram)

LA CRISIS EN SU RELACIÓN

Curiosamente, las lágrimas no tardarían en aparecer, pero no el impresionante anillo, pues poco después del compromiso se filtró un video en el que Iñigo se besaba con otra joven que no era la hija de Isabel Preysler.

Aunque inicialmente Tamara defendió a su prometido y aseguró que el video correspondía al festival Burning Man de 2019, cuando ellos no se conocían, la prensa no tardó en conectar los puntos y exponer la mentira que el empresario le había dicho a la marquesa, así como su infidelidad. Ella no lo pensó dos veces y terminó la relación.

“Me da igual que el beso fuera de un nanosegundo en el metaverso. Para los cuernos soy muy cuadriculada”, señaló con ironía.

Las imágenes no tardaron en aparecer, mostrando a varias chicas alrededor de Iñigo en el Lula Club, una discoteca club que montó junto a otros socios al poco tiempo de conocer a Tamara. La traición le había costado el matrimonio al empresario

LA RECONCILIACIÓN DE IÑIGO ONIEVA Y TAMARA FALCÓ

El revuelo de la separación se había disipado y aunque Onieva hizo un esfuerzo para reconquistar a su exnovio, esta no parecía ceder ante la sentida disculpa pública que realizó.

“Aprovecho para pedirle perdón a Tamara. Lo haré cuantas veces haga falta. Me tiene destrozado el haberle hecho daño y haberle engañado. Si ya es dura una ruptura, con esta repercusión mediática lo es más”, indicó el empresario.

Pese a esto, el perdón no tardaría en llegar, pasando la Nochevieja juntos y siendo parte de la tradicional Misa del gallo, eventos en los que la marquesa suele involucrarse. Con la reconciliación, los planes de boda volvieron a activarse.

Inicialmente, la boda se llevaría a cabo el 17 de junio, pero luego decidieron mover el compromiso para el 8 de julio, aprovechando el tiempo para compartir la comentada boda en un momento inolvidable.