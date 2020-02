Tanya McDonnell, la modelo que pasó de vender hamburguesas y papas a las pasarelas de todo el mundo

Encontrar el trabajo soñado es una de los mayores deseos de las personas, así que dedican todas sus energías para conseguirlo, pero algunos tienen tanta suerte que las propuestas les “caen del cielo” y eso le pasó a la modelo Tanya McDonnell.

La joven de 23 años trabajaba medio tiempo en un McDonald´s en Washington y se encargaba de servir las hamburguesas y las papas fritas. Además, solo ganaba nueve dolares la hora.

Sin embargo, ella siempre soñó con ser una gran modelo, así que aceptó este trabaja para lograr juntar dinero y luego empezar a forjarse un camino en el mundo del modelaje. Pero como las cosas no estaban saliendo como ella lo esperaba es que decidió subir sus fotos a las redes sociales, esperando que alguna agencia la encontrará y no se equivocó.

LA SUERTE DE TANYA MCDONNELL

Tanya McDonnell estudió psicología y como no encontraba trabajo es que decidió tomar este empleo de medio tiempo para ahorrar algo de dinero.

“No sabía qué hacer con mi vida, no tenía un plan real. Quería ganar dinero y ser parte de una empresa creativa, pero me encontraba haciendo otras cosas y no iba con lo que realmente quería".

También estaba preocupada por su figura, ya que trabajar en un restaurante de comida rápida significaba que era difícil resistir la tentación de una comida gratis en cada turno.

“Comí mucho mientras estuve allí, pero también fui al gimnasio para mantenerme en forma. No quería perder el foco de lo que realmente buscaba ".

EL SUEÑO DE TANYA

La modelo se dedicó a compartir sus imágenes en las redes sociales y esperaba que algún día le llegué la oportunidad que tanto ansiaba y así fue.

La técnica le funcionó, ya que la empresa inglesa J’adore Models decidió darle una oportunidad para que la estadounidense hiciera sus pininos con ellos.

“Cuando recibí el mensaje de la agencia, estaba súper emocionado porque no podía creer que me encontraran”, contó la modelo a The Sun.

Solo un mes después de haber firmado con la agencia, Tanya decidió abandonar su trabajo de McDonald's.

Desde entonces, ha visitado Suecia, Alemania, Dubai e Islandia y ha modelado para las marcas de calzado Public Desire y La Moda, y hoy en día también se mezcla con una clase diferente.

No cabe duda que el éxito la rodea y ella está disfrutando al máximo esta gran oportunidad que le ha tocado vivir, pero a pesar de eso, ella insiste en que no olvidará su tiempo en McDonald´s sirviendo hamburguesas y papas.

“Todos necesitan comenzar su viaje en algún lugar y estoy orgullosa de que McDonald’s fuera parte de la mía. Me enseñó cómo injertar y comenzar desde abajo para avanzar", finalizó la modelo.

