El reality show “La Casa de los Famosos” que se transmite por la cadena Telemundo y que tiene como invitados a representantes de varios países volvió esta semana y los fanáticos pudieron ver muchas sorpresas, una de ellas, que la influencer peruana Stephanie Valenzuela, también conocida como Tefi Valenzuela fue expulsada del inmueble.

La temática del concurso es que los participantes puedan mantenerse dentro de la vivienda sin ser eliminados. Con ello podrían ganar más de 4 millones de pesos.

Junto a Tefi Valenzuela hubieron otros famosos quienes estuvieron a punto de ser eliminados. Ellos son Celia Lora, Gaby Spanic, Pablo Montero y Alicia Machado; sin embargo, gracias al voto de los televidentes ellos pudieron ser salvados.

Cabe indicar que durante el programa quienes observan a través de sus pantallas tienen la opción de votar por su artista o famoso favorito para que continúe en carrera y no sea eliminado. Es así que la peruana no tuvo el apoyo respectivo y abandonó la vivienda.

¿QUÉ DIJO TEFI VALENZUELA TRAS SU ELIMINACIÓN?

La modelo utilizó de sus redes sociales (Instagram) con la finalidad de pronunciarse tras su eliminación del programa a pesar que era una de las favoritas.

“Gracias millones de veces por su apoyo, sabemos que no se podía votar desde otro país que no fuera Estados Unidos, pero se hizo todo lo posible, aunque la mayoría de ustedes no esté en este país. Lamento mucho no seguir en la casa porque los quiero a todos. Los voy a extrañar un montón, pero Tefi tienen para rato. Los amo mucho. Gracias. Siempre positivos”, expresó en Instagram.

Como una de las justificaciones que señaló la influencer es que gran parte de sus fans se encuentran en otros países de habla hispana y fue por ese motivo que no tuvieron la oportunidad de darle su voto.

Por otro lado, los usuarios de las redes sociales también se manifestaron al respecto señalando que la decisión final fue muy acertada en contra de la peruana, argumentando que su presencia “estaba de más” y “metía mala vibra” a otros concursantes de la casa.

No suficiente con eso recordaron que ella causó el conflicto con Kelvin Rentería, lo que generó el rechazo de los televidentes.

¿HABRÁ MÁS ELIMINADOS EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS?

Otra de las futuras eliminadas, según ya se corren los rumores, podría ser la influencer Kimberly Flores, quien aparentemente habría coqueteado con el actor Roberto Romano.

Precisamente, las imágenes de lo ocurrido entre ambos concursantes empezaron a circular desde hace varios días en las redes sociales donde se les vio sonrientes y algo cariñosos. Esto generó grandes especulaciones entre los fans.