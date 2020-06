“Teresa” fue una telenovela mexicana producida por José Alberto Castro y se estrenó en 2010. Esta historia de amor y ambición fue protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Aarón Díaz, Ana Brenda Contreras, Margarita Magaña, Manuel Landeta y muchos otros que hoy muchos recuerdan con nostalgia.

Gran parte del éxito de este melodrama fue gracias al gran talento de sus protagonistas que lograron cautivar a los televidentes con sus actuaciones y a pesar que ya han pasado 10 años de su estreno, aún muchos fans siguen recordando la historia de Teresa.

Angelique Boyer compartió muchas escenas con Ana Brenda Contreras, ya que en algún momento de la telenovela, sus personajes se llegaron a pelear por el amor de Aarón Diáz, ya que él interpretaba al galán de la trama.

La rivalidad entre Teresa y Aurora dejó muchas escenas para el recuerdo y hoy gracias a las redes sociales, Ana Brenda Conteras ha vuelto viral una de ellas.

LA PELEA ENTRE ANGELIQUE BOYER Y ANA BRENDA CONTRERAS

Ya han pasado 10 años del estreno de la telenovela Teresa y a pesar de eso, Ana Brenda Contreras ha revivido una de las peleas más memorables que su personaje tuvo con Teresa que fue interpretado por Angelique Boyer.

A través de TikTok, Aurora le reclama a su “amiga” por buscar de nuevo a Mariano Sánchez. Ambas tienen una fuerte discusión y pelean por el amor del protagonista, lo que termina con una frase icónica de Aurora.

“Quizá no te buscaría si tú no le dieras alas, pero hoy dices que te casas con otro y mañana que tienes dudas, y no es justo Teresa. Mariano se ilusiona y luego sufre más”, menciona Ana Brenda.

Por supuesto que Angelique Boyer como Teresa reacciona y para humillar a Aurora le responde: “Aurora, perdóname, pero hace mucho que te dejé el camino libre. No es mi culpa si no has logrado que Mariano se fije en ti. En vez de preocuparte por mí, arréglate, cambia tu ropa, tu peinado. Haz algo para que Mariano te voltee a ver”.

A lo que Aurora le contesta: “Lo que haga o deje de hacer es mi problema, yo no necesito adornarme, al menos yo sí soy honesta y estoy con él de corazón”

Los fans no se hicieron esperar y pidieron que a Angelique Boyer unirse a Ana Brenda Contreras y hacer una versión de la emblemática escena.

