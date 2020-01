Pasa hasta en las mejores familias. La cantante mexicana Thalía jamás pensó vivir una experiencia así y no dudó en compartirlo con sus millones de seguidores en redes sociales. Mediante una serie de videos publicados en Instagram relató lo que pasó en plena promoción de “Ya tú me Conoces”, dejando impactado a más de uno.

“No saben lo que me pasó hoy, algo terrible, terrífico, angustiante, lo peor que le puede pasar a cualquier artista en el momento cumbre de la vida”, empezó la grabación visiblemente afectada.

Luciendo unos lentes digitales que forman parte de un filtro de alguna aplicación, Thalía reveló qué era eso que tanto la había afectado y marcado como artista.

“Tuve entrevistas y yo súper preparada, súper coordinada como siempre, ya con la hoja en frente de mí de con quién iba a platicar. Me pongo al teléfono, saludo a todos en cabina, platicamos, gozamos, nos reímos, tocamos la canción y al final no me dijeron que había cambiado la radio y mencioné la radio equivocada”, contó en Instagram .

Este bochornoso momento no fue pasado por alto por Thalía, pues la intérprete dejó en claro que tomó las acciones del caso y, todo indica, alguien de su equipo ya no continúa con trabajo luego que ella no dijera el nombre correcto de la radio en la que estaba participando. ¿Habrá mencionado a la competencia?

“Como es radio en vivo, ¿quién crees que quedó como una verdadera pensativa? Ustedes saben que hay cabezas que han rodado el día de hoy, pero así pasa en ocasiones”, agregó en las grabaciones compartidas en Instagram Stories en donde se le veía un poco molesta.

La cantante mexicana Thalía ha estado inmersa en los últimos días en la promoción de la nueva canción “Ya tú me Conoces” con Mau y Ricky Montaner, los hijos de Ricardo Montaner.

VIDEO RECOMENDADO

Los secretos de Jennifer Lopez para su figura de infarto

JLO hábitos (20/12/2019)





TE PUEDE INTERESAR