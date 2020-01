Nadie puede negar que Thalía es la reina de los videos virales en Instagram, pues solo basta recordar el “Thalía Challenge” que originó tras aparecer cantando “¿Están ahí mis vidas?, ¿me oyen?, ¿me escuchan?”, lo que generó toda una revolución a nivel mundial. Sabiendo esto, no encontró mejor manera de promocionar su nueva canción ‘Ya tú me conoces’ junto a Mau y Ricky Montaner que con una peculiar grabación.

El tema que empezará a sonar a partir de este 24 de enero en todas las plataformas musicales es una colaboración de la actriz mexicana con los hijos del cantante Ricardo Montaner y sus redes sociales han sido la ventana elegida para dar a conocer más sobre este.

“Si tú ya me conoces cómo te atreves a hacerme conversación en la mañana antes de que yo me tome mi café. Si tú ya me conoces qué te hace pensar que tus comentarios tóxicos tendrán algún efecto sobre mí”, se le escucha decir en un tono de voz muy particular para luego soltar tremenda risotada.

Pero ahí no quedó todo, pues Thalía continuó su video en Instagram diciendo: “Si tú ya me conoces cómo te atreves a mentir cuando yo siempre sé la verdad”, para luego colocar las características gafas negras pixeleadas usadas en diversos memes cuando quieres demostrar que ganaste una apuesta o fuiste superior a alguien.

Nueva colaboración

En una entrevista con Notimex, Ricky Montaner contó que ‘Ya tú me conoces’, tema que presentarán durante su próximo concierto en la Ciudad de México, “le gustó a ella y a su esposo Tommy Mottola, quien sabe mucho de la industria”.

“Estamos emocionados de volver a trabajar con Thalía, quien siempre nos ha apoyado (…) Este es el principio de muchas cosas nuevas que vienen para nosotros este 2020”, explicó. Entre ellas está la gira que los llevará al país azteca el próximo 10 junio para presentarse en el Teatro Metropólitan.

El cantautor agregó que “estamos listos y habrá varias sorpresas en este concierto”, dejando entrever la posibilidad de que la reconocida actriz y cantante esté presente pues la “invitación está hecha con todo el cariño”.

VIDEO RECOMENDADO

Los secretos de Jennifer Lopez para su figura de infarto

JLO hábitos (20/12/2019)

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS RECOMENDADOS

Danna Paola y la gran revelación sobre su niñez

Danna Paola reveló haber tenido una pelea de niña