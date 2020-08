Thalía y Fernando Colunga protagonizaron “María la del Barrio” en 1995 y aunque en su momento surgieron rumores de que su romance pasó de la ficción a la vida real ninguno de los actores lo confirmó. Sin embargo, 25 años después, otra actriz del mismo melodrama reveló que ellos tuvieron una relación amorosa.

En una transmisión en vivo para el canal de YouTube de Tlnovelas, Yulianna Peniche, quien interpretó a Alicia Montalbán Smith o mejor conocida como ‘la maldita lisiada’ en la telenovela mexicana, contó que “en ese momento Fernando Colunga era novio de Thalía. Eran novios y muy felices, pero muy. Se veían muy contentos, muy enamorados”.

Thalía y Fernando Colunga se llevaban muy bien mientras grababan "María, la del barrio" de 1995 (Foto: Instagram)

Además de confirmar el romance de Thalía y Fernando Colunga , la actriz de 31 años también reveló que la madre de Thalía no estaba de acuerdo con esa relación.

“El sobrino de Thalía acompañaba mucho a Thalía a grabar, Fede, que lo recuerdo con muchísimo cariño, y Fede nos platicaba eso a mi mamá y a mí, que su abuelita no quería a Fernando Colunga”, señaló Yulianna Peniche.

Algo que a la también conductora de televisión no le sorprendió mucho ya que es algo que “suele pasar, hay suegras que no quieren a sus yernos o a sus nueras, pero en fin…”, agregó.

“LA MALDITA LISIADA”

En la misma transmisión Peniche habló de cómo el apodo que recibió en la icónica escena con Itatí Cantoral “ María, la del barrio ” la llevó a ser víctima de ‘bullying’. “En la preparatoria yo recuerdo que sí me molestaban mucho por lo de maldita lisiada, sí eran como despectivos”.

“Pero la verdad es que también nunca fue algo que dijera ‘ay no puedo vivir con lo de maldita lisiada’. No. Y de haber sabido que tantos años después la gente me iba a seguir señalando como la maldita lisiada al contrario. Qué increíble que haya dejado ahí mi granito de arena y esa actuación para toda la vida”, aseguró.

Asimismo reconoció que fue un honor trabajar al lado de grandes estrellas como Cantoral. “Yo amo a Itatí. Se me hace una excelente actriz. Es una muy buena compañera. Ella siempre se metía en su papel y era mala, era muy mala, o sea cuando me pegaba sentía la intensidad y eso obviamente siempre te va a ayudar a ti muchísimo como actor, el hecho de que tengas reciprocidad en una escena donde el actor con el que estés te haga sentir lo que necesite en ese momento lo vas a transmitir al público”, aseveró.