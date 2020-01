Thamara Gómez, cantante del grupo Puro Sentimiento, fue entrevistada por el programa ‘Magaly TV La Firme’ y contó algunos detalles de la fiesta de despedida de vacaciones del futbolista Jefferson Farfán.

La fiesta de Farfán inició en una conocida salsoteca de Barranco y terminó en su departamento. La artista indicó que estuvieron varias figuras del espectáculo en la mencionada reunión.

“Mi amiga me dijo para ir a una casa. Todos estábamos compartiendo ahí. Yo no conozco a nadie. Sí lo vi (a Farfán) en su box”, indicó.

“Me llevaron, no sabía nada. Era la primera vez que iba a un after. Había mucha gente, no solamente era yo”, reveló Thamara Gómez al programa de Magaly Medina.

Gómez indicó que le llamó la atención la personalidad del mundialista. “Lo que me dio gusto (de Farfán) es que es una persona súper humilde y caballerosa”, cuenta.

“La verdad es que yo no tengo ningún vínculo con el señor Jefferson Farfán", aclaró para finalizar la entrevista Thamara Gómez.

Thamara Gómez cuenta detalles de la fiesta en el departamento de Jefferson Farfán. (Video: ATV)

VIDEO RECOMENDADO





El museo secreto de Maradona en Nápoles

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Cinco datos curiosos sobre el Año Nuevo Chino

Alaska: Joven sobrevive a temperaturas bajo cero

Video: Niño regresó a clases luego de vencer el cáncer y sus compañeros lo recibieron a lo grande