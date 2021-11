Después de una larga espera, oficialmente el spin-off de “The 100″ (”Los 100″ en español) fue cancelado, acabando con las ilusiones de los seguidores de la ficción, que llegó a su fin en septiembre de 2020 con su séptima entrega.

Como se recuerda, los rumores de la precuela surgieron durante la convención WonderCon 2019 cuando el showrunner Jason Rothenberg adelantó que tenía un proyecto guardado en algún lugar. Luego del estreno del episodio piloto, que se tituló “Anaconda” y fue parte de la temporada siete señaló que todo estaba en conversaciones para continuar con este universo.

Lamentablemente, la cadena de televisión The CW señaló que todo fue cancelado tras haber estado estancada bastante tiempo. A continuación, los motivos que llevaron a tomar tal decisión.

RAZONES POR LAS QUE EL SPIN-OFF DE “THE 100″ FUE CANCELADO

De acuerdo con ScreenRant, la precuela se canceló por una cronología de producción que no estaba clara, pues tenía muchos retrasos, pese a que fue aprobada en octubre en 2019. Por tal motivo, las conversaciones para una ejecución entre CW y HBO Max no se materializaron.

Otra de las razones del adiós al spin-off de “The 100″ es porque las opciones de Iola Evans, Adain Bradley y Leo Howard, quienes aparecieron en el piloto, expiraron hace un año y medio.

Si bien, ya se dijo que la precuela no irá más, no está claro si WBTV compraría el proyecto en otro lugar. Y es que el hecho de que The CW ya no siga con ella abre la puerta para que otra cadena la tome con Warner Bros, su distribuidor original.

Lola Evans interpretó a Callie en el episodio piloto del spin-off de "The 100" (Foto: The CW)

HISTORIA DEL SPIN-OFF DE “THE 100″

El spin-off estaba ambientado 97 años antes de los hechos presentados en “The 100″, desde el apocalipsis nuclear que acabó con la humanidad, tal como se conocía, y se centraba en un grupo que debería reconstruir la sociedad a partir de las cenizas.

El piloto de la nueva serie se emitió como uno de los 16 episodios de la última temporada de “The 100″. En ‘Anaconda’ (7x08), “una conexión sorprendente nos traslada al pasado y al apocalipsis nuclear que destruyó la Tierra”.

El showrunner dio a conocer a TVLine algunas de sus ideas para la precuela: “episodios de flashback estilo Lost (…). Los tatarabuelos de Clarke están allí en el Arca. Lo mismo con Bellamy, Raven y todos los personajes. Tengo un plan para llevarnos allí y conocer a los antepasados. Si tenemos la suerte de contar esa historia, conoceremos al tatarabuelo, el bisabuelo Blake”, decía. Lamentablemente, nunca podremos saber qué ocurrirá con ellos.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE 100″?

Mientras la guerra entre los Discípulos y la gente de Sanctum está a punto de empezar, Clarke se dispone a completar la prueba con un juez con la forma de Lexa, pero sus ansias de venganza (o lo que ella llama justicia) la hacen fallar.

Sin embargo, aún no es el fin de la humanidad, Raven toma la posta e intenta convencer a su juez, que toma la forma de su madre adoptiva Abby, de que la raza humana merece otra oportunidad para demostrar que pueden ser mejores. En ese momento de desata el enfrentamiento entre os discípulos y Wonkru, terminando con cualquier esperanza.

En medio de la batalla y tras el disparo de Sheidheda contra Levitt y Echo, Octavia sale al frente convence a ambos bandos de dejar sus armas y demostrar que son dignos de transcender. Este acto hace que “Abby” cambie de parecer y todos los que continúan con vida, incluidos Levitt, Echo, Madi y Emori, se convierten en una bola de luz y se elevan hacia el cielo.

Todos menos Clarke, quien no puede trascender por asesinar a Cadogan mientras realizaba su prueba. Antes de irse “Lexa” le asegura que Madi estará bien y no volverá a sentir dolor, y para Clarke eso es más que suficiente. También le dice que la trascendencia es una elección.

Pero ese no podía ser el final de “The 100″, así que mientras sigue a Picasso y le pide que no la deje sola, descubre que Octavia, Raven, Murphy, Emori, Indra, Gaia, Levitt, Jackson, Miller, Niylah, Echo, Hope y Jordan decidieron no trascender y en su lugar, eleigieron quedarse con ella en la Tierra.