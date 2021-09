La séptima temporada de “The 100” terminó el 30 de septiembre de 2020 con ‘The Last War’ (7x16), capítulo que definió absolutamente todo para la raza humana. Pero aprovechando que la última entrega llegó a Netflix recién el miércoles 1 de septiembre de 2021, recordemos lo que sucedió con los personajes principales en el episodio final de la serie de The CW.

Clarke (Eliza Taylor) debe enfrentar una última prueba para asegurar la supervivencia de la raza humana, pero falla, ya que asesina a Cadogan mientras realizaba su prueba ante un juez celestial que tomó la forma de Callie.

Aunque la protagonista de “The 100” también intenta completar la prueba del juez que toma la forma de Lexa, fracasa debido a sus ansias de venganza, que para ella es solamente justicia. Pero antes de continuar con el destino de la humanidad es necesario mencionar uno de los momentos más trágicos de la temporada final: la muerte de Bellamy.

Clarke evitó que Cadogan completara su prueba definitiva (Foto: The CW)

LA MUERTE DE BELLAMY

En el décimo tercer episodio de la séptima entrega, Bellamy (Bob Morley) deja claro que está de lado del Pastor al amenazar con revelar información crucial del cuaderno de bocetos de Madi.

Clarke intenta convencerlo de lo contrario, pero es inútil, así que no tiene más opción que dispararle. A pesar de que es su amigo, es un sacrificio necesario por la supervivencia de la humanidad.

Clarke asesinó a Bellamy cerca de final de "The 100" (Foto: The CW)

MURPHY Y EMORI

De vuelta en ‘The Last War’ (7x16), Jackson, Murphy y Raven continúan en Sanctum intentando salvar a Emori. Aunque logran reanimarla con los desfibriladores, al sacarle la barra, muere en cuestión de minutos.

Pero Murphy no está dispuesto a perderla y en un intento desesperado por mantenerla con él saca su Mind Drive y coloca su impulso mental en su cabeza. Cuando Emori despierta en el espacio mental intenta convencer a su compañero de dejarla ir y al no conseguirlo simplemente lo abraza y bailan con él.

LA INTERVENCIÓN DE RAVEN

Cuando parece el fin de la humanidad Raven intenta convencer a su juez, que toma la forma de su madre adoptiva Abby, de que la raza humana merece otra oportunidad para demostrar que pueden ser mejores.

El enfrentamiento entre los discípulos y Wonkru parece terminar con cualquier esperanza, no obstante, Octavia sale al frente y persuade a ambos bandos de dejar sus armas y demostrar que son dignos de transcender.

Con ese último acto el juez cambia de opinión y todos los sobrevivientes se convierten en una bola de luz y se elevan hacia el cielo. Excepto Clarke, quien no puede trascender por asesinar a Cadogan mientras realizaba su prueba.

CLARKE Y EL FINAL DE LA HUMANIDAD

Antes de marcharse, el juez le asegura que Madi estará bien y no volverá a sentir dolor, los que es suficiente para Clarke. Además, le explica que la trascendencia es una elección. ¿Dejaron al personaje de Eliza Taylor sola?

La séptima temporada de “The 100” termina con Clarke persiguiendo a Picasso para que no la deje sola y descubriendo que Octavia, Raven, Murphy, Emori, Indra, Gaia, Levitt, Jackson, Miller, Niylah, Echo, Hope y Jordan decidieron no trascender y quedarse con ella en la Tierra. Esto significa que envejecerán juntos y con ellos terminará la raza humana, ya que ninguno de ellos puede procrear.