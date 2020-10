CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de siete temporadas de muerte, dolor y sacrificio, en el final de “ The 100 ” Clarke tuvo que enfrentar una última prueba para asegurar la supervivencia de la raza humana. Pero, ¿la humanidad es digna de algo más grande?

Luego de que Cadogan consiguiera el código de la cabeza de Madi y la dejara prácticamente muerta, en el último capítulo de “ The 100 ” se prepara para pasar la prueba definitiva y enfrentar a un juez celestial que toma la forma de Callie. Sin embargo, antes de que pueda concluir Clarke entra a la sala de Piedra y le dispara en la cabeza. Obviamente, esto no sumó puntos para la humanidad.

En tanto, Jackson, Murphy y Raven están a Sanctum intentando salvar a Emori. Aunque logran reanimarla con los desfibriladores, cuando le extraen la barra Emori empieza botar sangre por la boca y muere en cuestión de minutos.

No obstante, Murphy no está dispuesta a perderla y en un intento desesperado por mantenerla con él saca su Mind Drive y coloca su impulso mental en su cabeza. Cuando Emori despierta en el espacio mental intenta convencer a su compañero que siga su vida sin ella y al ver que nada de lo que diga lo hará cambiar de opinión, simplemente se abrazan y bailan juntos.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE 100”?

Mientras la guerra entre los Discípulos y la gente de Sanctum está a punto de empezar, Clarke se dispone a completar la prueba con un juez con la forma de Lexa, pero sus ansias de venganza (o lo que ella llama justicia) la hacen fallar.

Sin embargo, aún no es el fin de la humanidad, Raven toma la posta e intenta convencer a su juez, que toma la forma de su madre adoptiva Abby, de que la raza humana merece otra oportunidad para demostrar que pueden ser mejores. En ese momento de desata el enfrentamiento entre os discípulos y Wonkru, terminando con cualquier esperanza.

En medio de la batalla y tras el disparo de Sheidheda contra Levitt y Echo, Octavia sale al frente convence a ambos bandos de dejar sus armas y demostrar que son dignos de transcender. Este acto hace que “Abby” cambie de parecer y todos los que continúan con vida, incluidos Levitt, Echo, Madi y Emori, se convierten en una bola de luz y se elevan hacia el cielo.

Todos menos Clarke, quien no puede trascender por asesinar a Cadogan mientras realizaba su prueba. Antes de irse “Lexa” le asegura que Madi estará bien y no volverá a sentir dolor, y para Clarke eso es más que suficiente. También le dice que la trascendencia es una elección.

Pero ese no podía ser el final de “The 100”, así que mientras sigue a Picasso y le pide que no la deje sola, descubre que Octavia, Raven, Murphy, Emori, Indra, Gaia, Levitt, Jackson, Miller, Niylah, Echo, Hope y Jordan decidieron no trascender y en su lugar, eleigieron quedarse con ella en la Tierra.

Los amigos de Clarke renunciaron a la trascendencia para quedarse con su amiga en la tierra (Foto: The CW)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE 100”?

De acuerdo a las reglas de la trascendencia, ninguno de ellos puede procrear, eso significa que son los últimos miembros de la raza humana. “Ellos nunca pueden procrear y no pueden trascender, así que esto es para ellos. Van a vivir sus días juntos como familia, envejecerán juntos y cuando mueran, la raza humana habrá terminado. Está bien, sin embargo, porque trascendimos y nos unimos a la conciencia universal. Así que es un final feliz para la raza humana”, explicó el Jason Rothenberg a TVLine.

El showrunner de “The 100” también habló sobre lo que salvó a la raza humana. “Ese es absolutamente el mensaje del programa, por simplista que parezca. El tribalismo es malo. Todo el programa estaba dramatizando el lado oscuro del tribalismo, de matar al otro chico porque estás protegiendo a tu propia gente, en lugar de darte cuenta de que todos compartimos este espacio juntos. Todos somos Wonkru en el planeta tierra, y hasta que nos demos cuenta de eso, estamos condenados”, señaló.

“Dependiendo de la perspectiva de una persona sobre la religión, ciertamente hay una interpretación religiosa que se puede extraer del final. Esa no era mi intención. Estoy diciendo que todos tenemos energía, nuestra conciencia es energía y nuestra energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada de una forma a otra. Y esta es la próxima evolución de la conciencia humana, para unirse a una conciencia universal superior. Es la explicación de ciencia ficción de dónde se inspira la religión”, agregó Rothenberg.