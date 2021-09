La séptima y última temporada de “The 100”, ficción protagonizada por Eliza Taylor, terminó en septiembre de 2020 y casi un años después, aún no se ha confirmado el tan mencionado spin-off de la serie post-apocalíptica de The CW. ¿Significa que fue cancelado?

Los rumores de una precuela surgieron durante la convención WonderCon 2019 cuando el showrunner Jason Rothenberg adelantó que tenía un proyecto guardado en algún lugar. Pero luego del estreno del episodio piloto, que se tituló ‘Anaconda’ y fue parte de la séptima entrega, no se ha compartido más novedades, además de que el titulo podría ser “The 100: Second Dawn”.

En su momento, el productor de “The 100” dijo a Entertainment Weekly: “Todo lo que puedo decir sobre la precuela es que las conversaciones se están produciendo. Espero tener la oportunidad de continuar este universo porque creo que es muy rico y que hay mucha historia que contar. Pero las discusiones están muy muy por encima de mi alcance en este momento. El día que se sepa será cuando yo lo sepa también”. Entonces, ¿qué sucedió?

Escena de ‘Anaconda’ (7x08), episodio piloto del spin-off de "The 100" (Foto: The CW)

¿QUÉ PASÓ CON EL SPIN-OFF DE “THE 100”?

En mayo de 2021, el director de The CW Network, Mark Pedowitz, señaló que la red aún estaba considerando el spin-off y reveló dicho proyecto no está en la lista de estrenos del 2021.

“Apuesto a que te sorprenderá esto: todavía hay discusiones en curso. No se ha hecho de ninguna forma, pero todavía hay discusiones”, explicó a Dedline, lo que es igual a la información que compartió anteriormente.

En la gira de prensa de verano de la Asociación de Críticos de Televisión de 2019, Mark Pedowitz explicó que, “hablamos mucho sobre eso. Jason tiene otras ideas que quiere hacer y pensó que este era el camino correcto a seguir”, según reportó TV Guide.

En tanto, Jason Rothenberg dijo a Comic Book: “Mi pensamiento inicial fue, ‘hagámoslo en el espacio donde, como sabemos, el Arca se está juntando en este momento. Todos los antepasados de nuestro protagonista en el programa original de The 100 están en el espacio’. Pero luego esto se convirtió en una especie de... Lo ajustamos a lo que debería ser la precuela porque tenía más sentido para la historia que estábamos contando en la séptima temporada”.

¿Qué actores se sumarán al spin-off de "The 100"? (Foto: The CW)

HISTORIA DEL SPIN-OFF DE “THE 100”

Hasta el momento, se sabe que este spin-off estará ambientado 97 años antes de los hechos presentados en “The 100”, desde el apocalipsis nuclear que acabó con la humanidad tal como se conocía, y se centrará en un grupo que deberá reconstruir la sociedad a partir de las cenizas.

Jason Rothenberg estará detrás del guion que sigue a “una banda de sobrevivientes en el terreno mientras aprenden a sobrellevar un mundo peligroso mientras luchan para crear una sociedad nueva y mejor a partir de las cenizas de lo que vino antes”.

El piloto de la nueva serie se emitió como uno de los 16 episodios de la última temporada de “The 100”. En ‘Anaconda’ (7x08), “una conexión sorprendente nos traslada al pasado y al apocalipsis nuclear que destruyó la Tierra”.

Dicho capítulo presentó a la hija de Cadogan, Callie (Lola Evans) y su hijo Reese (Adain Bradley), cada uno de los cuales tiene opiniones muy diferentes sobre su padre, por lo que la nueva serie podría centrarse en ellos.