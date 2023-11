La temporada navideña ya empezó y Netflix lanza un especial de “The Bad Guys”, película animada basada libremente en la serie de libros para niños del mismo nombre de Aaron Blabey. Se trata de “The Bad Guys: A Very Bad Holiday” (“Los tipos malos: Una Navidad muy mala” en español), dirigida por Bret Haaland y escrita por Aaron Blabey.

El especial animado CG de media hora también sirve como precuela de la cinta original y sigue al Sr. Lobo y sus amigos delincuentes que deben volver a despertar el espíritu festivo en la ciudad para continuar con su robo espectacular de Navidad.

En octubre de 2023, TV Line anunció que ninguno de los miembros del elenco original repetiría sus respectivos papeles, por lo tanto, Michael Godere, Ezekiel Ajeigbe, Raul Ceballos, Chris Diamantopoulos, Mallory Low, Zehra Fazal, Keith Silverstein y Kari Wahlgren asumen dicha función en “The Bad Guys: A Very Bad Holiday”.

El especial animado "The Bad Guys: A Very Bad Holiday" es una precuela de la película de 2022 (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “THE BAD GUYS: A VERY BAD HOLIDAY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “The Bad Guys: A Very Bad Holiday”, “en esta nueva aventura ambientada antes de los eventos de la película, no hay nada que les guste más a los Bad Guys que la mañana de Navidad, porque mientras todos están en casa abriendo regalos, es el momento perfecto para ejecutar su atraco navideño en toda la ciudad.

Pero cuando la Navidad se cancela inesperadamente, los malos deben hacer lo impensable: reavivar el espíritu navideño de la ciudad dando en lugar de recibir”.

¿CÓMO VER “THE BAD GUYS: A VERY BAD HOLIDAY”?

“The Bad Guys: A Very Bad Holiday” se estrenará en Netflix el jueves 30 de noviembre de 2023, por lo tanto, para ver la nueva película animada solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE BAD GUYS: A VERY BAD HOLIDAY”

ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “THE BAD GUYS: A VERY BAD HOLIDAY”

Michael Godere le da voz a Mr. Wolf

Ezekiel Ajeigbe le da voz a Mr. Shark

Raul Ceballos le da voz a Mr. Piranha

Chris Diamantopoulos le da voz a Mr. Snake

Mallory Low le da voz a Ms. Tarantula

Zehra Fazal le da voz a Tiffany Fluffit

Keith Silverstein le da voz a Gary

Kari Wahlgren le da voz a DJ Trudy Tude

El elenco de voces del especial animado "The Bad Guys: A Very Bad Holiday" fue renovado por completo (Foto: Netflix)