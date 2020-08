El final de The Big Bang Theory fue un duro golpe para los fanáticos de esta sitcom que se convirtió en la más larga de la historia de la televisión. Muchos no podían creer que se tendría que despedir de sus personajes favoritos y ya no verían más a ‘Penny', ‘Leonard’, ‘Sheldon', Howar', ‘Raj’ y ‘Amy'.

Desde que se informó que la serie llegaría a su final tras la emisión de la temporada 12, los creadores aseguraron que la principal razón fue por que Jin Parsons decidió dar un paso al costado y sin duda, iba a ser muy difícil continuar la historia sin uno de sus personajes principales.

Ya ha pasado más de un año desde que se emitió el capítulo final de The Big Bang Theory y el recodado ‘Sheldon Cooper’ ha vuelto hablar sobre esta situación y más allá del agotamiento creativo, ha confesado que un motivo mucho más personal lo llevó a decirle adiós la serie y a su querido personaje.

¿POR QUÉ JIM PARSONS RENUNCIÓ A SHELDON COOPER?

Jim Parsons fue el invitado al podcast de David Tennant y recordó que el contrato que firmó fue por dos años y nunca imagino que realmente sería así, ya que casi al final de la serie se encontraba muy agotado y triste por el mal estado que afrontaba una de sus mascotas, así que por el miedo que sentía de que su perro falleciera mientras él trabajaba lo dejó muy preocupado, así que junto a su esposo decidieron sacrificar al animal.

Esto lo tenía tan tenso que lo llevó a tener un instante de clarividencia , ya que cuando se acabaría el contrato con CBS tendría 46 años, seis menos que su padre cuando falleció. Esa realidad le golpeó duramente, llevándole a replantearse su futuro.

“Tuve un momento de claridad por el que me siento muy afortunado, al pensar ‘Deja de acelerar. Emplea este tiempo para observar tu alrededor’. Y eso es lo que hice. Estaba en plan, ‘Tengo que cambiar’. Y eso es lo que le dije a Chuck Lorre y Steve Molaro cuando hablé con ellos al siguiente año. Les dije, ‘Si me dijeras que, como a mi padre, me quedaran seis años de vida, creo que hay otras cosas que debo probar y hacer’.”

Por esta poderosa razón es que Jim Parsons decidió renunciar a ‘Sheldon Cooper’ y aventurarse a nuevos proyectos que lo hagan sentir muy feliz con su trabajo y es así que llegó el inminente fin para The Big Bang Theory.

