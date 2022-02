“The Book of Boba Fett” terminó después de siete episodios, donde se revela más sobre la verdadera personalidad de Boba y sus habilidades de cazarrecompensas, además de lo que sucedió con él tras “Return of the Jedi”, pero ¿realmente es el final del camino de este personaje de “Star Wars”?

Probablemente no, pero ¿su historia continuará en una segunda temporada o el personaje de Temuera Morrison solo regresará como estrella invitada en otros programas? Hasta el momento, ni Disney Plus ni Lucasfilm han realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie.

El episodio final de primera temporada de “The Book of Boba Fett” incluye una escena post-créditos que podría marcar el camino de la segunda tanda de episodios del spin-off de “The Mandalorian”. Además, en julio de 2021, Morrison dijo a Express: “Creo que [Lucasfilm/Disney] tendrán que considerar algunas cosas... el árbol sigue creciendo. Probablemente querrán probar las aguas primero, no se ha hablado de eso”. Así que aún no hay nada seguro.

Boba Fett recordando su vida antes de su reaparición en la segunda temporada de "The Mandalorian" (Foto: The Book of Boba Fett/ Disney Plus)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “THE BOOK OF BOBA FETT”?

Al final de la primera temporada de “The Book of Boba Fett”, después del enfrentamiento entre Boba Fett y Cad Bane, donde el último es derrotado, el Rancor se sale de control y empieza a destruir la ciudad. Aunque el ex cazarrecompensas y el Mandaloriano le hace frente es necesaria la intervención de Grogu para obligarlo a dormir al Rancor.

Por su parte, Fennec Shand llega a la reunión del Sindicato y elimina a todos los presentes antes de que puedan escapar. Finalmente, Boba y Fennec son reverenciados por el pueblo de Mos Espa, mientras que, Mando y Grogu emprenden su propio viaje. ¿Qué pasará con Fett y su equipo? ¿Se quedarán en ese lugar o buscarán nuevos territorios?

En la escena post-créditos de “The Book of Boba Fett” se revela que Cobb Vanth sobrevivió al ataque de Cad Bane y se está recuperando en el tanque de Bacta. Pero debido a sus heridas también es necesaria la presencia del modificador de cyborg que salvó a Fennec Shand quien empieza a trabajar en Cobb Vanth. Por lo tanto, el personaje de Timothy Olyphant tendrá algunas piezas nuevas en sus próximas apariciones.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “THE BOOK OF BOBA FETT”

La segunda temporada de “The Book of Boba Fett” todavía no cuenta con tráiler oficial.

ACTORES Y PERSONAJES “THE BOOK OF BOBA FETT” 2

Temuera Morrison como Boba Fett

Ming-Na Wen como Fennec Shand

Pedro Pascal como Din Djarin

Matt Berry como 8D8

David Pasquesi como un mayordomo twi’lek de Mok Shaiz

Robert Rodríguez como Dokk Strassi, un líder trandoshano

Carey Jones como Krrsantan el Negro

Stephen Root como Lortha Peel

Danny Trejo como entrenador de rancor

Sophie Thatcher como Drash.

Jordan Bolger como Skad.

Stephen “Thundercat” Bruner como artista modificador que le salva la vida a Fennec Shand y Cobb Vanth.

Timothy Olyphant como Cobb Vanth

Boba Fett y Fennec recorriendo las calles de Mos Espa en "El Libro de Boba Fett" (Foto: Disney)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “THE BOOK OF BOBA FETT”?

La segunda temporada de “The Book of Boba Fett” aún no tiene fecha de estreno en Disney Plus, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming a inicios del 2023. Aunque también podría retrasarse para conectar con otro proyecto de la franquicia “Star Wars”.