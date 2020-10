“The Boys” es una de las series más populares que se transmiten en la actualidad. Su éxito se debe, entre otras cosas, a una combinación de gran historia y personajes brillantes, haciendo que cualquier fan de los superhéroes de la ficción se enganche con la trama. En esa línea hay un héroe en particular que puede que no tenga tanto tiempo en pantalla, pero aun así ha cautivado al público cada vez que ha sido parte central de la historia. Este personaje no es otro que Black Noir .

De hecho, los fans de “The Boys” y de los cómics, concretamente, son conscientes del poder que ejerce Black Noir. Los extraños destellos que hemos captado de este miembro en acción son una prueba suficiente de lo poderoso que es, y definitivamente es una fuerza a tener en cuenta. Ahora bien, para quienes sienten mucha curiosidad por este personaje, Screen Rant no da a conocer diez datos sobre el personaje interpretado por Nathan Mitchell de los que la mayoría desconoce.

DIEZ COSAS QUE NO SABÍAS DE BLACK NOIR DE “THE BOYS”

10. Black Noir, Homelander y A-Train acosan a Starlight en los cómics, no The Deep

The Deep es el villano que termina aprovechándose de la ingenuidad de Starlight en la serie, pero los cómics van un paso más allá cuando se trata de la naturaleza perturbadora de este escenario.

En los cómics, The Deep es un tipo empático, al menos en comparación con el resto de “The Seven”. De hecho, en realidad es el trío de Black Noir, Homelander y A-Train son los que acosan a Starlight.

En los cómics, Black Noir, Homelander y A-Train son los que acosan a Starlight (Foto: Titan Books)

9. Es un clon de Homelander en los cómics

Black Noir es fácilmente uno de los personajes más interesantes de los cómics debido al papel que juega en la historia principal.

Pero en realidad es un clon de Homelander que termina haciendo algunas cosas bastante turbias bajo el disfraz del héroe All-American.

8. Hizo creee a Homelander que es un psicópata en los cómics

Homelander no es exactamente el mejor tipo de los cómics, ni mucho menos, pero incluso él palidece en comparación con las cosas horribles que hace su contraparte en la serie. En los cómics, en realidad es Black Noir quien hace la mayoría de las cosas horribles por las que se culpa a Homelander.

Todo esto lo hace en un intento por convencer a Homelander de que realmente es un psicópata.

7. Se supone que es el asesino de Homelander en los cómics

Black Noir es fácilmente uno de los héroes más poderosos de los cómics y solo es necesario comprender la importancia de este papel para saber el por qué.

Se supone que Black Noir es esencialmente el héroe que somete a Homelander si este último se vuelve loco, algo en lo que él mismo lo estaba persuadiendo con sus acciones.

Black Noir y Homelander (Foto: Amazon Prime Video)

6. Su nombre es bastante redundante

Si bien esto puede ser algo pequeño en retrospectiva, es difícil no señalar la naturaleza risible del nombre de Black Noir.

Dado el hecho de que Noir en francés también significa “negro”, esto significa que Black Noir siguió adelante con la idea de ser llamado “Black Black”.

5. Es sorprendentemente animado y emocional

Si bien es uno de los héroes más serios y psicóticos de los cómics, Black Noir es sorprendentemente emotivo en la serie. Hay momentos en los que se muestra triste.

También bebe de un sorbete, toca el piano, duerme durante las reuniones e incluso llora después de que el secreto del ‘Compuesto’ V se filtró a la prensa.

4. Tiene la costumbre de beber té verde

Un hecho bastante extraño sobre Black Noir que la mayoría de la gente definitivamente no conoce se reveló durante un video promocional de “The Seven” que fue filmado por Vought.

Según este video, Black Noir tiene la costumbre de organizar una ceremonia del té japonés para beber té verde, que es el pasatiempo más inesperado que podría tener alguien en la serie.

Black Noir es fan del té verde (Foto: Amazon Prime Video)

3. Para alguien que prioriza el sigilo, sus infiltraciones han sido bastante obvias

Durante el episodio en el que Black Noir acecha a The Boys, los espectadores finalmente vislumbran las capacidades de infiltración de los Supe, que ciertamente son bastante ruidosas.

Butcher no solo lo detecta casi instantáneamente, sino que también desencadena todas las trampas en la casa que The Boys le colocaron. Eso no es exactamente lo que se espera de alguien que se supone que es el miembro más sigiloso de “The Seven”.

2. El actor que interpreta Black Noir tiene alergia a los frutos secos

La idea de que un héroe poderoso como Black Noir tenga alergia suena absolutamente ridículo y, sin embargo, eso es exactamente lo que resulta ser el caso.

La inspiración para esta idea fue en realidad de la alergia a las nueces de árbol de la vida real que tiene Nathan Mitchell, el actor que interpreta al personaje. Es una adición bastante interesante y definitivamente un dato interesante.

1. La alergia de Black Noir se anticipó al principio de la serie

Para todas las personas que piensan que la alergia a las nueces de árbol de Black Noir fue un MacGuffin que salió de la nada, solo es necesario mirar un episodio anterior para darse cuenta de que esta alergia ya se insinuó mucho antes.

En el episodio 4 de la temporada 2, hay una escena en la que un empleado de Vought le ofrece a Black Noir una barra de chocolate, la que rechaza con vehemencia e incluso le diga que tire la barra de chocolate a la basura. En ese momento, esto parecía una reacción exagerada. Sin embargo, con la revelación de esta alergia, podemos entender por qué el superhéroe era tan reacio a cualquier cosa que pudiera tener frutos secos.

Si bien es uno de los héroes más serios y psicóticos de los cómics, Black Noir es sorprendentemente emotivo en la serie (Foto: Amazon Prime Video)

