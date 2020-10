“The Boys” tiene todo lo que un fanático de superhéroes de cómic busca: personajes interesantes, trama rápida sin demasiadas interrupciones innecesarias y un escenario tan único como familiar. Prueba de ello es que se ha convertido rápidamente en un éxito. Dicho esto, hay un miembro en particular de The Seven al que vale la pena echarle un vistazo más de cerca: Queen Maeve .

Ligeramente, la reina Maeve podría ser comparada con una versión alcohólica y hastiada de Wonder Woman, pero en realidad hay más en su personaje que la mayoría de la gente ni siquiera conoce. Teniendo en cuenta lo mencionado, a continuación te contamos diez cosas sobre el personaje interpretado por Dominique McElligott en “The Boys” .

DIEZ COSAS QUE NO SABÍAS DE QUEEN MAEVE

10. La actriz que interpreta a la reina Maeve en Irlandesa

Dado el hecho de que se supone que todos los miembros de The Seven son esencialmente estadounidenses, es algo sorprendente que la mayoría de los actores que los interpretan no lo sean.

Dos buenos ejemplos de esto son Homelander y Queen Maeve; el primero es interpretado por Antony Starr, que es de Nueva Zelanda. Mientras tanto, la irlandesa Dominique McElligott hace el papel de Maeve.

La irlandesa Dominique McElligott hace el papel de Maeve (Foto: Amazon Prime Video)

9. Su atuendo y la de Erin Moriarty (Starlight) era bastante incómodo

Como “The Boys” estaba destinado esencialmente a ser una parodia de la cultura de los superhéroes, era de esperarse que el atuendo de las mujeres superhéroes sea un disfraz increíblemente incómodo.

Erin Moriarty, quien interpreta el papel de Starlight, declaró cómo el traje le oprimía tanto el pecho que parecía que ni siquiera podía sentir sus órganos. Mientras tanto, el corsé que llevaba Dominique McElligott era tan ajustado que era casi imposible inclinarse.

8. Dominique McElligott se tiñó el pelo para interpretar a Queen Maeve

Otra cosa a tener en cuenta sobre Dominique McElligott es el hecho de que en realidad es rubia en la vida real. Sin embargo, los showrunners querían que la reina Maeve tuviera un color de cabello diferente al de Starlight.

Entonces, Dominique McElligott tuvo que teñirse el cabello de un color castaño rojizo para interpretar el papel.

7. Queen Maeve es rubia en los cómics

Tanto Starlight como Queen Maeve son rubias en los cómics, por lo que es bastante extraño que Dominique McElligott tuviera que teñirse el cabello.

Quizás los showrunners realmente no querían que las dos versiones femeninas de The Seven se vieran completamente idénticas.

Queen Maeve es rubia en los cómics (Foto: Amazon Prime Video)

6. En los cómics, ella y Starlight podrían volar

¡Otra cosa en común que tanto Starlight como Queen Maeve comparten en los cómics es el hecho de que también podrían volar! Sin embargo, en la serie estos poderes de vuelo se limitaron solo a Homelander.

Después de todo, la desgarradora escena en la que Homelander deja que el vuelo se estrelle podría haberse mitigado un poco si la reina Maeve hubiera podido volar.

5. Se burló del acoso de Starlight en los cómics

En la serie, la reina Maeve realmente tranquiliza a Starlight cuando intenta componerse en el baño después de ser acosada por The Deep. Este bonito gesto fue eliminado en los cómics, donde Starlight decide encontrarse con su ídolo luego de enfrentar este acoso, solo para ser burlada y reprendida por la Reina Maeve.

Esta escena se agrava aún más por el hecho de que la escala del acoso que enfrentó Starlight fue aún peor: en lugar de The Deep, los cómics la vieron obligada por Homelander, A-Train y Black Noir a satisfacer sus necesidades enfermizas.

4. En un momento, solía tener los mismos ideales ingenuos que Starlight

Aparte de ese momento decente, la reina Maeve termina siendo algo grosera con Starlight en su mayor parte, pero en realidad revela algo interesante sobre el personaje.

Hubo un tiempo en el que la reina Maeve solía tener estas ingenuas ideas sobre cómo se suponía que los superhéroes debían comportarse. Esto antes que The Seven, y Homelander en particular, le hicieran darse cuenta de lo farsa que era esto.

La reina Maeve termina siendo algo grosera con Starlight en su mayor parte, pero en realidad revela algo interesante sobre el personaje (Foto: Amazon Prime Video)

3. La luz de las estrellas es la razón por la que Maeve supera su actitud cínica

Mientras que Maeve inicialmente podría menospreciar a Starlight por ser tan ingenua, el hecho es que esta última nunca eligió aceptar los golpes y lo que le estaba sucediendo. En cambio, se defendió e hizo todo lo posible para desmantelar el malvado funcionamiento de The Seven desde adentro.

Mirar el celo de esta joven fue lo que le permitió a la reina Maeve superar finalmente su naturaleza cínica, darse cuenta de que las cosas podrían cambiar y participar activamente en la renovación de la forma en que operaría The Seven.

2. El papá de la reina Maeve le inyectó el Compuesto V para ganar dinero con ella

Parece que ningún superhéroe tuvo una educación adecuada en “The Boys”, dado que, después de todo, se les inyectó el Compuesto V sin que ellos lo supieran.

Queen Maeve no fue la excepción, pues su padre le inyectó el Compuesto V para que pudiera obtener una puntuación más alta en diferentes concursos. El dinero que obtuvo de la explotación de su hija alimentó su hábito de juego.

1. Se dañó el brazo al principio de su carrera cuando salvó un autobús escolar

La reina Maeve puede parecer una de los miembros más fuertes de The Seven, pero hubo un momento al principio de su carrera en el que en realidad era algo vulnerable y podía resultar herida.

Una vez, cuando iniciaba, tuvo que salvar un autobús escolar fuera de control. Logró hacer a costa de tener para siempre un daño en su brazo.

La reina Maeve puede parecer una de los miembros más fuertes de The Seven, pero hubo un momento al principio de su carrera en el que en realidad era algo vulnerable (Foto: Amazon Prime Video)

