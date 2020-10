La segunda temporada de “ The Boys ” llegó a su fin el 9 de octubre de 2020 y aunque los muchachos consiguieron detener el avance de Vought y sus superhéroes la lucha aún no ha terminado, sobre todo porque todo parece indicar que Stan Edgar tiene in infiltrado en el gobierno.

Durante una charla en la Comic-Con: At Home en julio de 2020, el productor ejecutivo Seth Rogen anunció la renovación de la serie de Amazon Prime Video: “Debido a que este programa tiene fans y personas como tú lo ven, han decidido renovarlo”.

Se espera que la tercera temporada de “ The Boys ” cuente con ocho episodios y hasta el momento se sabe que Eric Kripke volverá a ser el showrunner, mientras que Seth Rogen, Evan Goldberg y más continuarán a cargo de la producción de la serie.

El actor que interpreta a Homerlander, Antony Starr le dijo a British GQ que debido a la pandemia de coronavirus el rodaje aún no tiene fecha de inicio. “Una vez que las cosas se aclaren un poco en torno a la situación de COVID, tendremos una mejor idea de cómo, dónde y cuándo podemos armar la tercera temporada”, señaló.

“Diría que en algún momento a principios del próximo año, de manera realista. Estados Unidos ha hecho un trabajo tan catastrófico al lidiar con este virus. Creo que se han rendido en tratar de hacer cualquier cosa que no sea manejar lo que está sucediendo y orar por una vacuna”, agregó. Asimismo, Kripke le dijo a EW que espera comenzar a filmar a principios de 2021.

¿Qué hará Homelander para recuperar a su hijo Ryan antes que Vought? (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “THE BOYS”?

Por lo visto, el último capítulo de la segunda entrega, Homelander podría intentar recuperar a su hijo, al igual que Vought; Torrencial se recuperará del ataque de Ryan y podría intentar vengarse de los muchachos.

Pero la pregunta principal de la nueva temporada será ¿por qué Victoria Neuman hizo explotar la cabeza de algunos personajes? ¿Realmente trabaja para Stan Edgar? La congresista ha demostrado estar en contra de Vought y sus superhéroes, al menos en público, pero todo parece indicar que en realidad trabaja para Stan Edgar, ya que se deshizo de todos lo que amenazaban su compañía. El último fue el líder de la iglesia.

Aunque cada uno tomó su propio rumbo esta nueva amenaza podría reunir a “The Boys” en la tercera temporada. Por el momento, Butcher dejó a Ryan al cuidado de Mallory, quien le ofreció trabajo vigilando a los súper; Leche Materna volvió con su familia; Kimiko y Frenchie se fueron juntos; y Hughie decidió trabajar para Neuman. Tal vez ‘Petit’ Highie descubra la verdad y reúna a la banda en la tercera temporada.

Sobre el estado de Stormfront Kripke confirmó a EW que ella “no está muerta. Es solo un muñón”. En tanto, Aya Cash, actriz que da vida a la nazi, dijo: “Creo que dejaron la puerta abierta, pero también siento que no queda mucho de ella. Ella no está técnicamente muerta, pero creo que tendrás que ver la temporada 3 para saber qué le sucedió, [o] si va a estar presente en su forma más pequeña”.

En conversación con GamesRadar, el productor ejecutivo Rogen reveló que “Erik tiene un final en mente que le gusta y en el que está trabajando”. Pero eso es todo lo que se sabe de los nuevos capítulos de la ficción.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “THE BOYS”

La tercera temporada de “The Boys” todavía no cuenta con tráiler oficial.

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE BOYS 3”

Aunque Amazon Prime Video aún no ha revelado que actores volverán para la tercera temporada, por lo visto en el último episodio, estos son los personajes que podrían regresar después de lo sucedido.

Karl Urban como Butcher

Jack Quaid como Hughie

Tomer Capon como Frenchie

Laz Alonso como Mother’s Milk

Karen Fukuhara como Kimiko

Antony Starr como Homelander

Dominique McElligott como Maeve

Erin Moriarty como Starlight

Jessie Usher como A-Train

Nathan Mitchell como Black Noir

Chace Crawford como The Deep

Giancarlo Esposito como Stan Edgar

Anteriormente, se reveló que Jensen Ackles de “Supernatural” se unirá al elenco de la tercera temporada como Soldier Boy, “el superhéroe original” que luchó en la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en “la primera súper celebridad y un pilar de la cultura estadounidense durante décadas”.

“Como Soldier Boy, el primer superhéroe, aportará mucho humor, patetismo y peligro al papel. No puedo esperar a estar en el set con él nuevamente, y trae un poco de sobrenatural a 'The Boys”, confesó Eric Krike.

Además, se ha especulado sobre la incorporación de Jeffrey Dean Morgan de “The Walking Dead” al elenco de la serie de Amazon Prime Video. “No creo que sea un trato cerrado todavía, pero la voluntad está ahí, y ambos estamos hablando de eso”, dijo Kripke.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “THE BOYS”?

La fecha de estreno de la tercera entrega depende de cuándo empiece el rodaje de los nuevos episodios. Al respecto Rogen en Comic-Con: At Home: “Es una incógnita. Con suerte en algún momento de esta década”.

“Los escritores y yo estamos trabajando duro en la sala de escritores (virtuales) y nos entristece decir que el mundo nos ha dado demasiado material. Esperamos disparar a principios de 2021, pero eso depende de un virus microscópico”, agregó.

La primera temporada llegó en julio de 2019 y la segunda temporada el 4 de septiembre de 2020, así que es probable que la tercera temporada de “The Boys” se estrene a fines de 2021 en Amazon Prime Video.